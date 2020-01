Chase Hooper fait une blague à Jorge Masvidal à propos de Ben Askren KO

Chase Hooper nous fait secouer nos types de médias MMA dans nos bottes en ce moment. Espérons que le phénomène poids plume de 20 ans est juste là pour participer et non pour prendre le relais.

Lors de la journée des médias de l’UFC 246 à Las Vegas jeudi, Hooper (9-0-1 MMA, 1-0 UFC) a été le correspondant de l’UFC Fight Pass.

Alors que de nombreux clips comiques de Hooper interviewant des compagnons de combat ont été publiés tout au long de la journée, aucun n’était plus hilarant que son interaction avec Jorge Masvidal.

“Donc, j’ai une question pour vous”, a déclaré Hooper, lors de l’entretien avec Masvidal. “Pourquoi as-tu fait ça à mon père?”

“Qui est ton père?”, A demandé Masvidal.

“Mon père est Ben Askren”, a répondu Hooper. “Hurler.”

À ce stade de la conversation, l’expression de Masvidal change totalement. Le détenteur du titre «BMF» est pris au dépourvu.

“Je suis désolé, mec”, a déclaré Masvidal. “Je ne voulais pas, mon frère. C’est vraiment ton père? “

Découvrez la vidéo complète de l’interaction hilarante ci-dessous:

Depuis ses débuts à l’UFC en décembre, Hooper et Askren se sont moqués de leur ressemblance. Le poids welter récemment retiré et le poids plume récemment lancé se sont engagés dans de nombreux échanges ludiques sur Twitter.

