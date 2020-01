Chase Hooper veut être le prochain Demian Maia de MMA

Les chasseurs de cartes préliminaires ne peuvent pas quitter l’arène avant la fin des événements, donc Chase Hooper n’est pas allé dans le monde de M&M après ses débuts en octogone.

Cooper, 20 ans, était venu à Las Vegas pour affaires, combattant pour la première fois à l’UFC lors d’un combat contre Daniel Teymur. Mais il voulait aussi se mélanger et, pour lui, cela signifiait obtenir son propre M&M personnalisé, une activité résolument saine après avoir failli être asphyxié.

Avec le temps de tuer, “The Teenage Dream” a fait quelques tours autour de la T-Mobile Arena, se sentant totalement mal à l’aise avec les fans qui faisaient la queue pour prendre des photos avec le gamin aux cheveux bouclés de la campagne de Washington. Dans la précipitation de tout, il a décidé d’abandonner ses plans originaux d’après-combat.

Malgré son âge, Cooper ressemblait beaucoup à un vétéran de l’Octogone, offrant une forte comeuppance à son adversaire agressif au premier tour. Par la suite, cependant, il était un nouveau sous les projecteurs.

“Je me sens juste un peu maladroit, comme un petit syndrome d’imposteur, comme si je ne méritais pas que les gens veuillent prendre des photos avec moi”, a déclaré Cooper.

C’est le concert maintenant que Cooper est un combattant authentique de l’UFC, donc il devra le comprendre. À 16 ans, il a décidé de faire de ce MMA une carrière. Il a passé la majeure partie de son temps libre sur les nattes en grandissant. Il était “plutôt antisocial” et “n’avait pas trop d’amis” au lycée, a-t-il dit.

Quatre ans plus tard, il est propriétaire et combattant professionnel. Il s’habitue toujours à l’idée de ce dernier.

“Je veux dire, c’est une sorte de sport ridicule”, a-t-il déclaré au MMA Fighting. “C’est un style de vie ridicule de vivre, et c’est bizarre de penser que c’est ce que je fais réellement.”

Cooper a néanmoins lutté dur pour arriver à ce point. Il a obtenu une place dans la série Contender de Dana White, où il n’a pas obtenu de contrat immédiat, mais a plutôt signé un accord de développement qui a maintenu ses espoirs dans l’Octogone. À l’époque, il aurait 30 $ sur son compte bancaire.

En tant que combattant, Cooper sait très bien qui il est. En tant que personnalité, cette autre partie trop importante d’une carrière dans le MMA, Hooper est toujours en train de comprendre les choses. Mais il a une assez bonne idée de la façon dont les choses fonctionnent lorsque vous essayez de vous frayer un chemin.

“Vous devez réaliser que c’est du divertissement”, a-t-il déclaré. «Ce n’est pas simplement un sport. Les gens ne se contentent pas de regarder pour voir comment vous vous débrouillez. “

Et jusqu’à présent, il a réussi à obtenir une bonne quantité d’attention. Il a plaisanté sur son âge sur le compte des médias sociaux de l’UFC et a commencé à gaguer à propos d’être le fils de Ben Askren. Des ateliers photos ont suivi.

Selon l’UFC, il est également le combattant le plus regardé jamais apparu sur la série Contender avec cinq millions de vues. Pas mal pour un gars qui avait 5-0 à l’époque.

Professionnellement, Hooper veut suivre les traces d’un autre grappler hors concours, Demian Maia, qui plus tard cette année participera à son 31e combat UFC.

“Il a pu, pour la plupart, éviter de subir trop de dégâts et d’éviter de trop s’endommager”, a déclaré Hooper. «Je pense que si je peux forcer le grappling, mais que tout soit mieux dans l’ensemble pour compenser, je pense que cela aiderait certainement.

«Je ne veux vraiment pas être quelqu’un comme Sage Northcutt, qui a eu quelques combats plus faciles, puis a sauté directement à certains des gars de niveau supérieur, n’a pas si bien fait, puis a dû passer à ONE. “

Au moment de son écriture, Hooper reste non réservé pour son prochain combat. Il estime qu’il n’a besoin de concourir qu’une fois par an pour couvrir ses factures; il a renégocié son accord après la victoire de Teymur. Mais bien sûr, il est sur une séquence gagnante et veut frapper alors que le fer est chaud.

Et en ce moment, l’UFC a le dos. La promotion a pris la liberté d’imprimer ces M&M et de les envoyer chez lui.

“J’essaie de ne pas avoir d’idées fausses à ce sujet”, a-t-il déclaré. «Si je n’avais pas gagné ce combat, l’UFC aurait pu me couper. C’est un sport cruel, mais c’est amusant tant que vous vous débrouillez bien. “