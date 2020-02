Chasseur hospitalisé, carte de combat UFC 247 de retour dans l’atelier pour réparations

Le vétéran de longue date James Krause vient de gagner une faveur de longue date avec les cuivres de l’UFC, acceptant d’intervenir avec un préavis de 24 heures seulement pour affronter Trevin Giles à l’UFC 247 demain soir (samedi 8 février 2020) à l’intérieur du Toyota Center de Houston, Texas.

C’est parce qu’Antonio Arroyo a été forcé de quitter le combat de Giles en raison de crampes sévères à la suite de sa perte de poids. Krause était dans “H-Town” pour coincer son coéquipier, Youseff Zalal, qui devrait faire ses débuts officiels contre Austin Lingo dans le combat d’ouverture de la nuit.

Après avoir passé des examens médicaux, Krause pesait 183 livres et a même participé aux pesées de cérémonie (rejouer ici) pour affronter Giles. Krause – qui participe à la fois aux poids légers et aux poids welters – est sur une séquence de six victoires consécutives et combattra à 185 livres pour la première fois de sa carrière.

Tout le monde dit qu’ils sont un gangster jusqu’à ce que le moment soit venu de faire des mouvements de gangsters. 24 heures de préavis, à poids moyen, contre Trevin Giles. À demain, Houston @ Houston, Texas https://t.co/5fEF6tTN07

– James Krause (@TheJamesKrause) 7 février 2020

Le département des licences et de la réglementation du Texas (TLDR) devrait revoir les documents dans les prochaines heures, a déclaré à ESPN Greg Alvarez, directeur du Texas Combative Sports. Gagner, perdre ou dessiner, Krause vient de gagner des fans avec son geste audacieux, qui le verra gagner un chèque de paie inattendu, et peut-être même un bonus de vestiaire.

L’UFC 247 devrait être mis en vedette par un combat pour le titre des poids lourds légers entre le pivot de la division, Jon Jones, et le concurrent n ° 1, Dominick Reyes. Dans l’acte en tête d’affiche, la championne des poids mouches féminine, Valentina Shevchenko, affrontera Katlyn Chookagian.

