Chasseur MMA n ° 1 de la décennie, 2010-2019

Les années 2010, sans doute la décennie la plus importante de l'histoire des arts martiaux mixtes, s'achèvent. L'une des raisons pour lesquelles les 10 dernières années ont été si cruciales pour le sport est le pur talent qui existe dans toutes les divisions – hommes et femmes, du poids mouche (qui n'existait même pas jusqu'en février 2012) au poids lourd. Autrement dit, le nombre de grands combattants pour orner les cages et les anneaux à travers le monde n'a jamais été aussi élevé.

Chez MMA Junkie, nous avons établi un classement composite à l'échelle du personnel des 10 meilleurs combattants de la dernière décennie. Aujourd'hui, notre compte à rebours se termine par une réflexion sur le n ° 1: Jon Jones.

Jon Jones est un nom qui suscite une réaction plus viscérale parmi les fans de MMA que peut-être n'importe qui d'autre pour marcher dans l'octogone au cours de la dernière décennie. Appelez-le le «meilleur de tous les temps» et vous ne manquerez pas de supporters. Qualifiez-le de gaspillage de talent ou de triche, et vous n'aurez pas non plus de mal à trouver des gens pour se rallier à cet appel.

Mais lorsque vous passerez au crible les émotions suscitées par l'homme qu'ils appellent «Bones», vous le trouverez sans aucun doute digne de la place de combattant de MMA Junkie de la décennie.

Jones est entré dans cette séquence sur les talons de sa première défaite – bien qu'un appel de disqualification plutôt douteux contre Matt Hamill. Alors qu'il semblait malheureux de gâcher le record parfait d'un top prospect à l'époque, il est encore plus flagrant maintenant, 10 ans plus tard, qu'il ne reste que le seul défaut de Jones sur un record par ailleurs stellaire.

La campagne 2010 de Jones a comporté une paire de victoires dévastatrices sur des produits connus à Brandon Vera et Vladimir Matyshenko, chacun choquant pas nécessairement pour la victoire du jeune mais plutôt dans l'état où il a laissé chacun de ses ennemis: absolument brisé en moins d'un tour. Puis vint ce qui était censé être son premier vrai test, une confrontation avec le vainqueur de "The Ultimate Fighter 8" Ryan Bader, qui possédait encore un record invaincu à l'époque. Jones l'a soumis dans le second.

À seulement 23 ans, Jones a ensuite reçu sa première dose de royauté MMA, remportant un titre contre le champion des poids lourds de l'époque, l'UFC Mauricio "Shogun" Rua, à l'UFC 128. Malgré le combat avec un préavis de six semaines seulement, -et-venu est entré comme favori contre la légende, donc sa sortie réussie n'a pas été un choc. Mais encore une fois, c'était la façon dont Jones a complètement malmené Rua en route vers un TKO de troisième ronde qui était si choquant, faisant de lui le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC.

Dana White était naturellement ravi d'avoir une telle jeune star commercialisable entre ses mains, mais la nuit de la victoire du titre de Jones, le président de l'UFC préfigurait un peu ce qui allait définir le champion lors de sa course sans précédent.

"Sa vie va changer à bien des égards à partir de maintenant", a déclaré White à MMA Junkie le soir où Jones a remporté le titre. «C'est vraiment effrayant. Quand vous arrivez à ce point, je m'inquiète pour les gars.

«Il va devoir faire beaucoup de choix au cours des deux prochaines années – personnellement, professionnellement. Il est en train de faire un tour très sauvage, bizarre et fou en ce moment. "

Même White ne pouvait pas réaliser à quel point sa prédiction serait juste.

Dans la cage, la course de destruction de Jones s'est poursuivie, défendant son titre avec des victoires sur les anciens champions et sommités du MMA Quinton "Rampage" Jackson, Lyoto Machida et Rashad Evans. Hors de la cage, cependant, c'est un soupçon d'autodestruction qui a commencé à inquiéter certains observateurs.

En mai 2012, Jones a été arrêté pour conduite sous l'influence après avoir enroulé une Bentley à prix élevé autour d'un poteau téléphonique. Plus tard cette année-là, Jones a joué un rôle majeur dans l'annulation de l'UFC 151 lorsqu'il a refusé de prendre Chael Sonnen comme adversaire de remplacement pour Dan Henderson avec un préavis d'un peu plus d'une semaine. Encore une fois, c'était White qui était sans excuse dans son observation, l'appelant «l'une des décisions les plus égoïstes et dégoûtantes» qu'il n'ait jamais vues.

Bien sûr, le sport du MMA évolue rapidement, et une fois les décombres de l'UFC 151 dans le rétroviseur, Jones continuera d'ajouter d'autres notables MMA à sa liste de succès, y compris Vitor Belfort et Sonnen, bien qu'aucune de ces victoires ne soit venue sans drame. Contre Belfort, Jones devrait se battre hors de tout danger réel avec un brassard qui semblait incroyablement menaçant. Pendant ce temps, bien que Sonnen ait été surpassé lors de leur réunion de l'UFC 159, Jones a subi une fracture composite de son orteil dans l'affaire d'un tour, et s'il n'avait pas mis fin au combat avec 27 secondes à jouer dans le cadre d'ouverture, il est presque certain que la phalange pique à travers sa peau aurait mis fin au combat sur les selles.

Mais le test le plus rigoureux de Jones est venu contre Alexander Gustafsson à l'UFC 165, un affrontement de septembre 2013 qui était un véritable classique instantané et reste l'un des plus grands combats pour le titre de l'histoire de l'UFC. Jones a été poussé à la limite par un challenger suédois qui a réussi à lui égaler sa stature, bien qu'il ait échoué par les marges les plus étroites sur les cartes des juges grâce à quelques héroïques tardifs de Jones.

L'étoile de Jones volait haut. Il allait dans le courant dominant, avec des commandites de propriétés sportives de premier ordre telles que Nike et Gatorade. Puis les choses ont empiré. C'était peut-être inévitable.

À seulement 26 ans, Jones était riche, incroyablement prospère dans son domaine, et s'appelait même «La mère la plus méchante (explétive) sur Terre». Mais sa prise de décision douteuse compliquerait son voyage.

Alors que sa rivalité désormais légendaire avec Daniel Cormier a commencé à se dérouler, Jones a lancé une infâme bagarre en 2014 dans le hall du MGM Grand de Las Vegas en tirant un coup de poing sur "DC" lors d'une mise en jeu promotionnelle. Bien sûr, les pièces de théâtre comme celles-ci se révèlent rarement préjudiciables au MMA. Un test de dépistage de drogue non réussi avant l’affrontement n’a pas non plus identifié de métabolites de la cocaïne dans le système de Jones. Au lieu de cela, le champion a récolté la gloire d'une victoire de l'UFC 182 sur son rival – bien que l'histoire soit tout sauf terminée.

Après avoir enregistré un dossier de 11-0 au cours des cinq premières années de la décennie, la production de Jones ralentirait considérablement au cours de la seconde moitié de la période, en raison presque entièrement d'incidents hors cage. Il a été dépouillé de son titre après son implication dans un délit de fuite en 2015, fuyant le lieu d'un accident d'automobile impliquant une femme enceinte. L'année suivante, il a été testé positif pour une paire de substances interdites avant une revanche prévue avec Cormier et a été retiré de la réservation prévue de l'UFC 200 – pensant qu'il avait été jugé plus tard que Jones n'avait pas ingéré sciemment les substances.

En juillet 2017, Jones a finalement eu une deuxième rencontre avec Cormier, marquant un KO brillant au troisième tour et semblant relancer sa carrière. Cependant, il a de nouveau été constaté que Jones avait interdit des substances dans son système, et bien que la présence des produits chimiques ait été à nouveau jugée par inadvertance, il a de nouveau été dépouillé du titre, et le résultat contre Cormier a été annulé.

Malheureusement, ce n'était pas la dernière fois qu'un test de dépistage des drogues obligeait Jones à se mettre en vedette, avec un écran 2018 finalement responsable du déménagement d'un événement entier, l'UFC 232, de Las Vegas à Los Angeles lorsque la Nevada State Athletic Commission a statué que il n'a pas eu le temps d'examiner complètement le cas de Jones avant l'événement après qu'une trace de turinabol a été trouvée dans son système un peu plus d'une semaine après le combat. Oh, et juste pour faire bonne mesure, 2019 comportait une batterie présumée dans un club de strip-tease, à laquelle Jones n'a plaidé aucun concours.

À seulement 32 ans, Jones est toujours dans sa force athlétique, et il continuera sans aucun doute à battre des records de l'UFC. Où il en serait en ce moment, s'il n'avait pas perdu de temps pour ces multiples infractions à la fois dans et hors de la cage, est quelque peu ahurissant. Mais c'est ce qui fait de l'héritage de Jones un dilemme si intéressant: pour chaque distinction que vous citez, il existe une critique tout aussi puissante prête à être déclenchée.

Jones n'est pas exactement un citoyen modèle. Il n'est pas non plus un homme que vous voudriez vous tenir entre vous et vos objectifs MMA, car jusqu'à présent, Jones s'est révélé imbattable.

Comme White l'avait prédit, les 10 dernières années ont été, en effet, «une course très sauvage, bizarre et folle», mais Jones en a émergé comme peut-être le plus grand combattant de tous les temps, et certainement un choix facile en tant que n ° 1 de MMA Junkie. combattant des années 2010.

