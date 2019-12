Chasseur MMA n ° 3 de la décennie, 2010-2019

Les années 2010, sans doute la décennie la plus importante de l'histoire des arts martiaux mixtes, s'achèvent. L'une des raisons pour lesquelles les 10 dernières années ont été si cruciales pour le sport est le pur talent qui existe dans toutes les divisions – hommes et femmes, du poids mouche (qui n'existait même pas jusqu'en février 2012) au poids lourd. Autrement dit, le nombre de grands combattants pour orner les cages et les anneaux à travers le monde n'a jamais été aussi élevé.

Ici, au MMA Junkie, nous avons établi un classement composite à l'échelle du personnel des 10 meilleurs combattants de la dernière décennie, que nous révélerons du lundi au vendredi jusqu'au 27 décembre. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur le n ° 3: Daniel Cormier.

Daniel Cormier a eu un impact significatif sur deux classes de poids au cours des 10 dernières années. Il n'est peut-être pas le meilleur dans les deux divisions, mais en combinant ses efforts globaux, il est évident qu'il appartient en bonne place dans la discussion des grands de tous les temps.

Au début de la décennie, Cormier était encore un peu perdu. Sa quête de la grandeur de la lutte olympique a été interrompue en 2008 lorsque l'insuffisance rénale résultant d'une perte de poids extrême a prématurément mis fin à ses rêves. Cela a effectivement marqué la fin de sa carrière de catcheur amateur, mais quand une porte s'est fermée, une autre s'est ouverte.

Cormier était déjà à cinq mois de son 30e anniversaire lorsqu'il a fait ses débuts en MMA. C’est bien au-delà du point de départ pour la plupart, en particulier pour ceux qui atteignent le plus haut niveau du sport. Pourtant, cela ne l'a pas empêché de connaître un énorme succès.

À l'exception de son premier combat professionnel en septembre 2009, la course de MMA de Cormier à ce point est arrivée après le début de la décennie. Il a remporté la ceinture des poids lourds King of the Cage à seulement son quatrième combat, et alors qu'il était apparemment rond pour son cadre de 5 pieds 11 pouces, il était évident qu'il possédait tout le talent et la ténacité pour prospérer.

Après avoir accumulé plus d'expérience dans les promotions régionales, ainsi que l'organisation Strikeforce aujourd'hui disparue, Cormier a fait sa première grande pause en septembre 2011. Il a été inséré dans les demi-finales du Grand Prix des poids lourds Strikeforce comme remplaçant, combattant le redoutable Antonio «Bigfoot» Silva. , qui venait de frapper une raclée mémorable de Fedor Emelianenko.

Ce n'était que le 10e combat de Cormier, et beaucoup pensaient que c'était trop, trop tôt. Pas Cormier, cependant. Il a éliminé Silva en moins de quatre minutes pour se qualifier pour la finale du tournoi, où il rencontrerait Josh Barnett.

À l'époque, Barnett, l'ancien champion des poids lourds de l'UFC, était resté six ans invaincu et près de quatre fois le nombre de combats. Cormier s'en fichait, car il contrôlait Barnett pendant une grande partie des cinq manches pour gagner une décision convaincante et le titre de grand prix Strikeforce, ouvrant les yeux de beaucoup sur le fait qu'il était une entité unique.

L'achat de Strikeforce par l'UFC verrait Cormier faire ses débuts dans l'octogone à seulement deux combats plus tard en avril 2013. Il a battu l'ancien champion Frank Mir lors de ses débuts promotionnels à l'UFC sur FOX 7, puis gérerait le pilier divisionnaire Roy Nelson dans son deuxième effort à l'UFC 166 .

Malgré un record de 13-0 chez les poids lourds, Cormier changerait de catégorie de poids après avoir battu Nelson, principalement parce que son bon ami et coéquipier de longue date, Cain Velasquez, détenait le titre des poids lourds de l'UFC, et ils ont refusé de se battre.

Mais c'était aussi à cause de la domination de Jon Jones sur la division des poids lourds légers. Du mauvais sang sérieux s'était formé entre Cormier et Jones, résultant de leur première interaction à l'UFC 121 en octobre 2010. Et après avoir remporté deux victoires après sa chute à 205 livres, Cormier a eu une confrontation au championnat avec "Bones" à l'UFC 182 en janvier. 2015.

Après l'une des constructions les plus personnelles de l'histoire de l'UFC, Jones remettrait à Cormier sa première perte de carrière par décision unanime. C'était la première rencontre de Cormier avec la défaite après plus de cinq ans de combats, et bien qu'émotionnel, il ne l'a pas laissé définir.

Cormier obtiendrait le titre des poids lourds légers de l'UFC dans son tout prochain combat. Le fameux délit de fuite de Jones en 2015 l'a amené à être privé d'or de l'UFC, laissant la place à Cormier pour battre et étouffer Anthony Johnson à l'UFC 187 en mai 2015.

Le fait que Cormier n'ait pas retiré le titre directement de Jones a mis un astérisque autour de son règne, mais ce n'est pas de sa faute. Il a défendu contre Alexander Gustafsson à l'UFC 192 (et a décroché les frappes les plus importantes de l'histoire des combats de titre pour les poids lourds légers), puis a été renvoyé à Jones à l'UFC 200 en juillet 2016.

Un résultat de test de drogue de Jones échoué qui est arrivé pendant la semaine de combat a déraillé, cependant, et Cormier a continué à battre Anderson Silva, qui est intervenu avec un préavis de deux jours lors de l'événement marquant.

Cormier a ensuite défendu son titre contre «Rumble» Johnson lors d'un match revanche à l'UFC 206, préparant enfin la scène pour lui pour affronter Jones une deuxième fois dans l'un des plus grands combats de l'histoire de l'UFC. Jones a stoppé Cormier par KO au troisième tour, mais le résultat a été annulé dans les semaines à venir quand un autre test de dépistage des drogues a disqualifié Jones de la compétition.

Les combats qui ont suivi sont ceux où Cormier a vraiment cimenté son héritage. Il a défendu le titre des poids lourds légers qui a été restitué après la suspension de Jones lorsqu'il a battu Volkan Oezdemir à l'UFC 220 en janvier 2018, puis une opportunité historique s'est présentée.

Avec Velasquez retiré de la scène du titre des poids lourds, Cormier est retourné dans la division où il a commencé sa carrière avec la chance d'obtenir une deuxième ceinture. Il a progressé et a défié Stipe Miocic à l'UFC 226 en juillet 2018, marquant un KO de premier tour pour rejoindre Conor McGregor en tant que seuls combattants de l'histoire de l'UFC à détenir plusieurs ceintures simultanément.

Bien qu'Amanda Nunes et Henry Cejudo aient suivi en atteignant le statut de «champion-champion», Cormier s'est démarqué de ces deux-là et McGregor avec son prochain mouvement. Avec plusieurs défenses de titre de 205 livres déjà sur son curriculum vitae, Cormier a réussi à défendre avec succès sa ceinture de poids lourd contre Derrick Lewis à l'UFC 230 en novembre 2018.

Cette victoire sur "The Black Beast" a fait de Cormier le seul combattant non seulement de l'UFC – mais de toute organisation majeure – à défendre les ceintures dans plusieurs divisions. Cela a renforcé son héritage par-dessus bord en termes de la plus grande de son époque.

Malheureusement, la décennie s'est terminée sur une note basse pour Cormier. Il perdrait la ceinture des poids lourds contre Miocic lors d'un match revanche à l'UFC 241, succombant à un KO de quatrième ronde après avoir contrôlé l'action jusqu'à ce point.

Perdre face à Miocic – qui est sans doute le plus gros poids lourd de tous les temps – n'enlève rien à l'héritage de Cormier. Tout comme la défaite contre Jones non plus.

Le travail de Cormier en dehors de ces pertes était tout simplement impeccable et unilatéral, et cela ne fait aucune mention de son importance pour le sport en dehors de l'octogone.

Il y a certainement eu des moments ingrats pour Cormier, de sa bagarre en conférence de presse avec Jones dans le hall au MGM Grand à Las Vegas aux nombreuses choses peu recommandables que les rivaux se sont dites au fil des ans. En dehors de cela, cependant, Cormier a été l'ambassadeur parfait pour le sport, se présentant comme l'opposé du combattant MMA «stéréotype» et laissant une traînée d'actions altruistes trop longtemps pour être détaillées.

Il éduque également la prochaine génération de fans de combat semaine après semaine. Cormier est l'un des meilleurs commentateurs et analystes de combat du jeu, et une fois qu'il prendra sa retraite après son combat de trilogie avec Miocic en 2020, il continuera à expliquer au monde pourquoi ce sport est si spécial.

L'héritage de Cormier comporte de nombreuses couches, mais il résiste à n'importe qui dans l'histoire du sport. Cependant, pour distinguer l'élite de la dernière décennie? Il mérite facilement sa place de numéro 3 parmi les meilleurs combattants du MMA Junkie de la décennie.

