Chasseur MMA n ° 5 de la décennie, 2010-2019

Les années 2010, sans doute la décennie la plus importante de l'histoire des arts martiaux mixtes, s'achèvent. L'une des raisons pour lesquelles les 10 dernières années ont été si cruciales pour le sport est le pur talent qui existe dans toutes les divisions – hommes et femmes, du poids mouche (qui n'existait même pas jusqu'en février 2012) au poids lourd. Autrement dit, le nombre de grands combattants pour orner les cages et les anneaux à travers le monde n'a jamais été aussi élevé.

Ici, au MMA Junkie, nous avons dressé un classement composite à l'échelle du personnel des 10 meilleurs combattants de la dernière décennie, que nous révélerons du lundi au vendredi jusqu'au 27 décembre. Aujourd'hui, nous réfléchissons au numéro 5: Conor McGregor.

Lors de la compilation d'une liste des plus grands combattants du MMA de la dernière décennie, il est tout simplement impossible d'ignorer le nom de Conor McGregor. Aucun combattant n'a transcendé le sport plus, aucun athlète n'a mieux exploité sa marque et, tandis que d'autres sur notre liste ont eu un plus grand succès durable à l'intérieur de l'octogone, l'incroyable carrière de McGregor au cours des 10 dernières années a redéfini le sport et l'a propulsé vers de nouveaux sommets d'exposition et de popularité qu'aucun autre combattant ne peut égaler.

Lorsque la décennie a commencé, McGregor était une perspective montante en Irlande, mais son sixième combat professionnel s'est terminé par une défaite lorsqu'il a été triangulé par Joe Duffy lors de ses débuts avec Cage Warriors. Il s'est avéré être le catalyseur d'une séquence de victoires de huit combats et huit finitions alors qu'il se dirigeait vers le titre poids plume Cage Warriors, puis le titre poids léger Cage Warriors, grâce à un KO à coup de poing d'Ivan Buchinger la veille du nouvel an, 2012.

Cette finition et les scènes folles qui ont suivi à l'intérieur de The Helix à Dublin ont déclenché une campagne pour amener McGregor sur la plus grande scène du sport. Le président de l'UFC, Dana White, a été dûment obligé en réservant la star irlandaise contre Marcus Brimage en avril 2013 à Stockholm, en Suède. McGregor a prouvé qu'il appartenait, avec une finition de 67 secondes de Brimage, puis a vaincu un jeune Max Holloway par décision avant de produire le moment d'évasion de sa carrière.

Le 3Arena – alors connu sous le nom d'O2 Arena – à Dublin était plein à craquer pour le retour de McGregor à l'UFC Fight Night 46 une nuit qui restera comme l'un des événements les plus tumultueux de l'histoire de l'UFC. Les combattants irlandais sont allés 5-0 dans la nuit, avec l'arrivée au premier tour de McGregor de Diego Brandao produisant un rugissement de la foule qui a rarement, sinon jamais, été égalé lors d'un événement de l'UFC depuis.

McGregor a ensuite donné la première des nombreuses interviews instantanément citables alors qu'il terminait son interview post-combat avec une signature prophétique mémorable: "Nous ne sommes pas ici pour participer, nous sommes ici pour prendre le relais!"

La performance de McGregor cette nuit-là et la réaction de la foule passionnée de Dublin ont montré au monde que l'UFC avait une nouvelle étoile entre les mains avec une base de fans puissante et rauque dans son coin. La grande question était de savoir jusqu'où pouvait-il aller?

Nous aurions bientôt notre réponse, lorsque les victoires d'arrêt sur Dustin Poirier et Dennis Siver l'ont mis en jeu pour un tir sur le titre poids plume de Jose Aldo à l'UFC 189. Mais, après une tournée promotionnelle mondiale mouvementée, une blessure tardive aux côtes a exclu le champion de le match à seulement deux semaines de la nuit de combat.

Plutôt que de se retirer de l'événement et d'attendre son temps, McGregor a accepté un match de titre intérimaire avec un homme dont beaucoup étaient censés être son Kryptonite, le puissant moteur de la lutte, Chad Mendes. Malgré son retrait à plusieurs reprises, McGregor a continué de rebondir et a terminé Mendes lors d'une soirée mémorable au MGM Grand Garden Arena pour remporter son premier titre UFC.

Mais si la victoire de McGregor contre Mendes était spéciale, son éventuel combat d'unification du titre avec Aldo était inoubliable. Alors que les niveaux d'anticipation atteignent leur paroxysme, la paire s'est finalement rencontrée à l'intérieur de l'octogone à l'UFC 194 en décembre 2015, alors que McGregor a confirmé sa prédiction d'avant-combat d'une arrivée précoce avec une superbe frappe de 13 secondes en un coup de poing du champion, qui n'avait pas perdu depuis une décennie. C'était le coup de poing entendu dans le monde entier, et cela a propulsé McGregor au sommet du sport. Le battage médiatique était réel.

McGregor a ensuite sans doute eu les deux combats les plus passionnants de sa carrière à l'UFC en 2016, alors qu'il affrontait Nate Diaz deux fois dans une paire de combats de poids welter qui ont produit deux des plus grandes portes à la carte de l'histoire de l'UFC. Le premier a vu une conclusion choquante, alors que Diaz a d'abord basculé, puis a soumis McGregor à l'UFC 196. Mais plutôt que de reculer devant sa première défaite en une demi-décennie, McGregor s'est présenté à la conférence de presse d'après-combat, a reconnu sa perte et a juré rendre. Il a ensuite rejoué Diaz cinq mois plus tard à l'UFC 202 et a remporté une décision majoritaire dans l'un des combats de la décennie au T-Mobile Arena.

Après ses classiques consécutifs avec Diaz, McGregor a ensuite jeté son dévolu sur l'histoire de l'UFC en titrant l'UFC 205, le premier événement de la promotion au célèbre Madison Square Garden. Et l'Irlandais a illuminé la célèbre arène avec sans doute la performance la plus complète de sa carrière en abandonnant le champion des poids légers Eddie Alvarez à cinq reprises en route vers une victoire au deuxième tour TKO. Cela signifie qu'il a remporté le titre de 155 livres et, dans le processus, est devenu un champion simultané en deux divisions – le premier «champion-champion» de l'UFC.

Après sa grande victoire dans The Big Apple, McGregor a jeté son dévolu sur le MMA et a mis sa carrière à l'UFC en veilleuse alors qu'il poursuivait un match de boxe megabucks avec Floyd Mayweather. Bien que l'idée ait été largement rejetée et ridiculisée à la fois dans le MMA et dans les cercles de boxe, le combat a été fait pour le 26 août 2017. Bien que McGregor ait finalement perdu via le TKO au 10e tour, il a impressionné beaucoup de ses performances contre le 50-0 de tous les temps génial. Et même s’il n’a pas gagné sur le ring, McGregor a certainement gagné au box-office, car il a remporté chez lui une somme estimée à plus de 85 millions de dollars pour son travail de nuit.

Depuis lors, la carrière de McGregor a malheureusement été davantage axée sur ses exploits hors cage que sur ses performances à l'intérieur. Sa rivalité avec Khabib Nurmagomedov a débordé dans la violence, avant et après leur combat à l'UFC 229, tandis qu'une foule de nouvelles non sportives peu recommandables – y compris des rapports sur deux allégations d'agressions sexuelles – ont vu le nom de McGregor dans les titres pour toutes les mauvaises raisons. .

Mais maintenant, il semble que McGregor pourrait être sur le chemin du retour. Il est prêt à lancer le calendrier de télévision à la carte de l'UFC en 2020 avec un affrontement à succès contre le favori des fans Donald Cerrone lors de l'UFC 246, et il a été lié à une revanche potentielle avec Nurmagomedov plus tard, alors qu'il y a a également été suggéré d'une éventuelle course au titre à 170 livres. Il y a aussi la possibilité lointaine d'une revanche avec Mayweather, le boxeur ayant récemment annoncé son intention de travailler avec White en 2020 et au-delà.

Au cours de la dernière décennie, McGregor a attiré les gros titres, bons et mauvais, et sa carrière n’a certainement pas été sans controverse. Mais il ne fait aucun doute que son impact sur le sport a joué un rôle central dans le succès de l'UFC aujourd'hui. Et cet impact, combiné à ses performances mémorables, son personnage plus grand que nature et le niveau d'excitation qui entoure l'UFC à chaque fois qu'il se bat, signifie qu'il est un des cinq meilleurs du slam-dunk sur notre liste des combattants de la décennie.

