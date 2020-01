Chat en direct en face A: prochain coup de Conor McGregor, retombées de l’UFC 246, aperçu de l’UFC Raleigh et Bellator 238, plus

Ceci est le chat en direct A-Side sur MMA Fighting.

Pour cet épisode, José Youngs et Brian Kelleher, poids coq de l’UFC, décomposent certaines des meilleures histoires du monde du MMA.

Il y a beaucoup à dire, alors rejoignez-nous à 13 h. ET / 10 h, heure du Pacifique, le mercredi 22 janvier.

Certains des sujets qu’ils aborderont: le retour triomphant de Conor McGregor dans l’Octogone à l’UFC 246, la performance de Donald Cerrone et Anthony Pettis, la victoire violente de Roxanne Modafferi sur Maycee Barber, la propre victoire de Kelleher sur Ode Osbourne et des aperçus de l’UFC Raleight de ce week-end et Carte Bellator 238.

Veuillez lier cette page et utiliser les hashtags #TheASide sur Twitter lorsque vous regardez pour dire à tout le monde que vous participez avec nous.

Les versions audio uniquement du podcast sont disponibles sur les podcasts Apple, Google Play, Spotify, Megaphone et Stitcher.