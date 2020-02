Chatri Sityodtong de ONE Championship accueillera le garçon intimidé Quaden Bayles

Le PDG de ONE Championship, Chatri Sityodtong, a répondu à une vidéo virale d’un garçon victime d’intimidation en prenant des dispositions pour que lui et sa famille se rendent à Singapour pour l’aider à apprendre les arts martiaux.

Le monde a été touché par l’histoire déchirante de Quaden Bayles, un garçon de neuf ans atteint de nanisme achondroplasien dont l’apparition dans une vidéo publiée par sa mère a mis en évidence les batailles que les parents et les jeunes enfants doivent affronter lorsque l’intimidation devient trop importante.

Dans la puissante vidéo ci-dessous, on entend un Quaden en larmes dire à sa mère: «Donnez-moi un couteau. Je veux me suicider »et« J’aimerais pouvoir me poignarder le cœur. Je veux que quelqu’un me tue. “

La vidéo, publiée par sa mère Yarraka Bayles, est devenue virale dans le monde entier, et une page GoFundMe pour envoyer le jeune et sa mère à Disneyland a déjà dépassé 199 500 $ en dons.

La vidéo a alerté Sityodtong, qui a posté un message vidéo émotionnel de soutien à Quaden, et l’a invité, lui et sa famille, à un voyage tous frais payés à Singapour en tant qu’invités personnels pour voir un événement ONE et pour vérifier son gymnase d’arts martiaux à Evolve MMA, qui a un programme spécial pour aider les enfants «à l’abri de l’intimidation».

“Je veux juste vous faire savoir que vous avez un ami en Asie”, a déclaré Sityodtong.

«Je veux que vous sachiez que Dieu livre ses batailles les plus difficiles à ses soldats les plus courageux et les plus coriaces, et vous êtes certainement l’un d’eux.»

Suite à son offre vidéo, Sityodtong a tweeté une mise à jour, disant: «Je viens de parler à sa merveilleuse maman, Yarraka, par téléphone. Elle a gracieusement accepté mon invitation à venir à Singapour pour des vacances toutes dépenses payées afin que Quaden puisse apprendre les arts martiaux à EVOLVE.

«Nos instructeurs seront sûrs d’intimider Quaden. S’il se réveille de sa sieste, nous prévoyons de FaceTime ce soir. Yarraka a dit qu’il pourrait dormir toute la nuit. Si c’est le cas, nous ferons FaceTime demain. Profitons-en tous pour montrer au petit Quaden combien le monde se soucie. »

La vidéo déchirante a également attiré l’attention de Dillon Danis, qui a fait tout son possible pour aider les enfants victimes d’intimidation dans le passé. La star de Bellator a partagé la vidéo avec ses abonnés sur Twitter avec un message de soutien, disant: «Je ferais n’importe quoi pour cet enfant. J’avais vraiment les larmes aux yeux en regardant ça. J’ai récupéré ton petit champion. “

