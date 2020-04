Chi Lewis-Parry prêt à donner des conseils de vie à Jon Jones malgré une rivalité précédente

Le prospect des poids lourds légers européens Chi Lewis-Parry se dit prêt à donner des conseils à Jon Jones sur la vie malgré leur rivalité précédente.

Lewis-Parry est un kickboxeur expérimenté pour GLORY et l’un des meilleurs espoirs des poids lourds légers des agents libres qui ne font pas partie d’une grande organisation. En mai dernier, Lewis-Parry s’est lancé dans un concours de cris lors de la signature d’un autographe par Jones au Royaume-Uni avant que la sécurité ne le retire de la situation. Il a expliqué plus tard que son boeuf avec Jones remontait à l’époque où Lewis-Parry était membre du camp d’entraînement de Daniel Cormier avant le match revanche de Jones.

S’exprimant récemment sur le podcast d’Andy Shepherd, on a demandé à Lewis-Parry s’il était toujours intéressé à combattre Jones. Alors que Lewis-Parry a déclaré qu’il se battrait contre Jones si on lui offrait le combat, il a pris la route haute sur le podcast et a déclaré qu’il serait prêt à tendre la main à Jones et à lui donner des conseils de vie alors que le champion continue de lutter avec des problèmes personnels. démons. Lewis-Parry a déclaré que si Jones s’excusait auprès de lui, il lui donnerait un coup de main avec plaisir.

«Oh, à 100%. Parce que si vous êtes assez humble pour pouvoir m’approcher et dire: «Savez-vous quoi? C’était un peu effacé ce que j’ai fait, ce que j’ai dit. Je m’excuse. Mais tu ne comprends pas la vie que je vis. Je suis constamment sous surveillance, sous pression. J’ai cette renommée et cet accès à tous ces vices. “Je peux dire:” Vous savez quoi? Je ne comprends pas cela, parce que je ne l’ai pas. Mais peut-être gérer la façon dont vous parlez aux gens. Et je dirais «cool». Parce que, dans un premier temps, je n’ai pas eu de problème avec le gars. Je ne le connaissais même pas. Il m’a amené là-dedans », a déclaré Lewis-Parry (via MMAjunkie.com).

«Donc, si le gars peut lever les mains et dire:« J’avais tort. Avez-vous des conseils? “Ou” Pouvez-vous recommander quelque chose? “Ou” Connaissez-vous quelqu’un qui peut vous aider? “Pas de problème, mon pote. Parce que je ne déteste personne. Je ne m’accroche pas à la haine. Mais tu ne vas pas me taquiner. Je ne vais pas avoir ça. C’est une chose de respect. “

C’est agréable de voir Lewis-Parry étendre une branche d’olivier à Jones quelques semaines seulement après l’arrestation du champion des poids lourds légers de l’UFC pour conduite avec facultés affaiblies et armes à feu. Entre-temps, Lewis-Parry continuera de diffuser les offres d’autres promotions. Invaincu à 8-0, 2 NC en MMA, Lewis-Parry a 36 ans, alors s’il veut se battre à l’UFC, c’est le moment de le faire.

Aimeriez-vous voir Chi Lewis-Parry se battre à l’UFC?