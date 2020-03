Chris Fields espère que la victoire dans le retour des Cage Warriors mène à la retraite de l’UFC Dublin

Au plus fort de l’invasion irlandaise de l’UFC, Chris Fields était le combattant le plus éminent de la nation qui n’a jamais pu disputer un combat dans l’Octogone, mais le Dubliner espère que la promotion sera intéressée par l’organisation de son combat pour la retraite à son retour sa ville natale en août.

La semaine dernière, l’annonce que Fields reviendrait à Cage Warriors le 18 avril a valu à la promotion beaucoup de succès. Ancien champion des poids moyens avec la puissance européenne, le Dubliner a hâte de revenir à la bannière après une absence de sept ans.

“Mon objectif était toujours d’avoir mon dernier combat ou deux avec Cage Warriors”, a déclaré Fields au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Je me sentirais comme chez moi – ça a toujours été le cas. Ils ont toujours été très gentils avec moi, les gants jaunes me conviennent. ”

Ancien combattant du TUF et ancien détenteur du titre de Cage Warriors, malgré son manque de concurrence au cours des 18 derniers mois, le nom de Fields a été propulsé par l’ancien combattant de l’UFC Cathal Pendred lorsque la promotion a annoncé son retour en Irlande pour août. 15.

Sachant qu’il approche des derniers combats de sa carrière, Fields ne peut pas penser à une meilleure façon de raccrocher ses gants que de le faire après ses débuts à l’UFC.

Si un arc octogonal ne se concrétise pas, Fields a souligné qu’il serait heureux de concourir pour le titre des poids lourds légers Cage Warriors à la place. Les deux options, bien sûr, dépendent du retour de l’entraîneur-chef de l’équipe KF en avril.

«J’ai parlé à Graham [Boylan], Je lui ai dit ce que je voulais faire et il soutient tout, il a toujours été honnête », a déclaré Fields.

«Mon plan sera de me battre en avril, de faire pression pour l’UFC en août et si cela ne se produit pas, je me battrai pour le titre de Cage Warriors. Mais mon plan global est de me battre en avril, de pousser pour l’UFC en août et si le combat arrive, je vais juste laisser mes gants là-dedans … et en finir avec ça – c’est tout de moi. ”

De nombreux fans et médias irlandais croient que Rhys McKee, d’Irlande du Nord, devrait se voir attribuer un contrat avec l’UFC s’il peut remporter le titre de Cage Warriors à Belfast en mai, mais en raison du nombre de combattants irlandais signés chez Bellator, des choix irlandais évidents pour l’UFC en août carte sont rares.

Chaque fois que l’UFC a accosté à Dublin, elle a eu des intérêts locaux sur la carte. À l’UFC 93, Tom Egan est devenu le premier Irlandais à se battre pour la promotion. À l’UFC Dublin en 2014, Conor McGregor a souligné son potentiel de star pour le monde et l’événement a également fait place à une multitude de débuts irlandais. Joseph Duffy devait initialement titrer la carte de 2015 contre Dustin Poirier, mais une sortie tardive pour l’homme de Donegal a vu leur combat remplacé par Paddy Holohan contre Louis Smolka.

En ce qui concerne Fields, son dernier combat de MMA est une histoire que les fans irlandais apprendront.

«Pour moi, ce serait une belle fin à l’histoire. Si cela ne se produit pas, eh bien ce sera le titre Cage Warriors [fight] et je laisserai les gants après celui-là. Mais ce sera un moment assez spécial pour moi de me battre à l’UFC et je pense que je pourrais tout faire pour moi alors … et pas un œil sec dans la maison “, a-t-il dit en riant.

Fields a révélé qu’il n’avait même pas pensé à participer à l’événement de Dublin jusqu’à ce que Pendred le pousse à essayer d’y arriver.

“Pour être juste, c’était l’idée de Cathal. Il m’a envoyé un message à ce sujet comme: “Mec, tu devrais faire ça – saute dessus.” Je regarde la sortie depuis un moment et je trouve comment je veux le faire. J’ai senti récemment que ça commençait tout juste à m’échapper et que ça n’allait pas être sous mon contrôle – ça allait juste arriver. Je me disais: «Merde, c’est fou, je vais finir par ne pas me battre!», A-t-il dit.

«Je veux juste le faire selon mes conditions. J’ai l’impression que l’une de ces situations – que ce soit avec l’UFC ou pour le titre Cage Warriors – alors je vais juste laisser mes gants et en finir avec mes propres conditions. ”

Découvrez la dernière interview de Chris Fields sur Eurobash. Cela commence à 1:43:00.