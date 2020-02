Chris Fields retourne chez Cage Warriors après sept ans

Un original de Cage Warriors revient à la maison.

Mercredi, le vétéran irlandais Chris Fields a été annoncé pour le spectacle de la promotion européenne du 18 avril à Birmingham, en Angleterre. Il s’agit de la première apparition de Cage Warriors, âgé de 36 ans, depuis le 16 octobre 2013.

Un adversaire reste à déterminer, bien que le combat ait été désigné comme une affaire de poids lourds légers.

Fields (12-8-1) a remporté le titre des poids moyens Cage Warriors en 2012 avec un TKO de Pavel Kusch et a ensuite rejoint le casting de The Ultimate Fighter 19. De là, Fields a ensuite concouru pour les promotions BAMMA et KSW. Son combat le plus récent a été une défaite de deuxième ronde par TKO contre Wagner Prado en juin 2018. La seule réservation de Fields en 2019 a été annulée en mai lorsque l’adversaire Karl Albrektsson a été contraint de se retirer en raison d’une blessure.

Aux côtés de Tom King, Fields dirige actuellement l’équipe KF à Swords, Dublin, qui était à l’origine une émanation de la populaire salle de sport SBG Ireland.