Chris Gutiérrez devrait revenir cet été et espère affronter Andre Ewell

NASHVILLE, TENNESSEE – 23 mars: Chris Gutierrez pose pour un portrait dans les coulisses lors de l’événement UFC Fight Night à Bridgestone Arena le 23 mars 2019 à Nashville, Tennessee. (Photo de Mike Roach / Zuffa LLC / Zuffa LLC via .)

Chris Gutierrez Il n’a pas vu d’action depuis l’UFC Uruguay, quand il a battu Geraldo De Freitas par décision partagée.

Le combattant n’est pas seulement sorti victorieux, Gutiérrez a également subi une blessure au genou.

“J’ai complètement cassé mon ligament croisé antérieur (LCA)”, il a dit Gutierrez à MMA Junkie. “C’était dans le combat, au dernier tour. Je ne l’ai pas ressenti à cause de l’adrénaline qui courait. Puis la douleur est venue. Je pensais pouvoir m’en remettre. Je ne m’attends vraiment à rien de mal à cela. Quelques jours plus tard, je me suis dit: “Mec, ce n’est pas bon.” J’attendrai encore un peu. J’ai donc dû aller vérifier moi-même. Ce fut l’une des pires nouvelles de tous les temps. Surtout en tant qu’athlète: Que disent-ils que vous avez cassé votre LCA ou quelque chose? Surtout sur vos jambes. Vous bougez tous les jours. Quand vous les cassez, c’est comme si la vie s’arrêtait aussi ».

Gutierrez Il a déjà subi une intervention chirurgicale pour réparer son genou et est prêt à reprendre ses activités.

Pas seulement Gutierrez il veut revenir bientôt, il veut aussi affronter Andre Ewell.

“Sans lui manquer de respect”dit Gutierrez. «Ce n’est pas comme le mauvais sang. Écoutez certaines personnes dire que nous devons être détestés. Non, c’est en fait le contraire. Oui, il a affronté l’un de mes coéquipiers. Je pense que Jonathan Martinez l’a battu. C’est ce que c’est. Je le veux parce que c’est un grand combat. Les fans gagnent un bon show. Nous devons sortir et agir. Plus important encore, je le respecte en tant que personne. Nous vivons tous les deux la même chose que les parents. Il est resté loin de son fils. Je reste loin de mon fils. Je n’ai que du respect pour lui. Sortez et faisons un spectacle. Je ferai de même”.

Ewell jusqu’à présent, il n’a pas parlé du défi de Gutierrez