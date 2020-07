Chris Jericho révèle une rencontre homosexuelle avec l’Undertaker

Chris Jericho et l’Undertaker ont une longue histoire ensemble dans le cadre de la WWE, car ils partageaient des vestiaires et parcouraient le monde pendant plusieurs années qui coïncidaient avec la société de Vince McMahon.

Lors du samedi soir spécial de Jericho sur Facebook Live, les fans lui ont demandé de partager des histoires amusantes sur l’Undertaker, et Y2J a surpris tout le monde en racontant une petite aventure gay qu’ils ont tous les deux vécue dans un bar.

Chris Jericho a révélé qu’il voulait embrasser Undertaker sur les lèvres

Jericho a déclaré que lors d’une tournée à Tokyo, après avoir enregistré RAW et SmackDown, ils étaient sortis dans un club et une zone de fête, de sorte que les deux, sous l’influence de l’alcool et peut-être d’autres stupéfiants, étaient quelque peu affectueux.

Jéricho raconte que dans son esprit était le désir pour l’Undertaker de le laisser embrasser ses lèvres, mais le fossoyeur ne lui a permis que d’embrasser sa joue, alors il s’est assis sur ses genoux, l’a serré dans ses bras et a collé le baiser en lui.

«Il était super ivre, comme vous pouvez l’imaginer. Peut-être qu’il y avait quelques autres stupéfiants impliqués. Taker et moi étions assis à l’arrière du bar, dans l’espace privé. J’avais juste en tête que je devais convaincre l’Undertaker de me laisser embrasser ses lèvres. J’ai passé une heure à dire « Mec, laisse-moi t’embrasser une fois, allez » et il m’a finalement permis de l’embrasser sur la joue, c’était sans engagement «

Ceci est un exemple de ce que l’alcool peut réaliser même dans Le Champion et Undertaker.

