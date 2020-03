Chris Leben à la tête du BKFC 12 face à Marcel Stamps

“The Crippler” poursuit sa course de boxe à mains nues.

L’ancien hors concours de l’UFC, Chris Leben, affrontera Marcel Stamps lors de l’événement principal du Bare Knuckle Fighting Championship 12 le 11 avril à l’Auditorium Boutwell de Birmingham, en Alabama, a annoncé la promotion vendredi.

BKFC 12 est le premier événement de boxe à mains nues sanctionné dans l’état de l’Alabama.

En trois matches de boxe à mains nues (deux pour BKFC), Leben est 2-1 avec des victoires sur Phil Baroni et Justin Baesman. Il a subi sa première défaite en juin dernier par décision unanime de Dakota Cochrane au BKFC 6. Ce sera la première fois que Leben sera en tête d’affiche d’un spectacle du BKFC.

Leben, 39 ans, a été un pilier de la division des poids moyens de l’UFC pendant des années et a conclu sa carrière de MMA avec un dossier de 22-11 en 2013.

Les Stamps (4-2, MMA) se battront devant un public local. Le joueur de 34 ans était secondeur à l’Université de l’Alabama et a participé à la fois à la boxe à mains nues et au MMA. Il a participé pour la dernière fois au BKFC en octobre 2018, battant l’ancien combattant de l’UFC et du Bellator Kendall Grove par KO au troisième tour.

Également prévu pour l’événement co-principal du 11 avril, un combat de championnat entre les champions Joey Beltran et le vétéran du MMA Mark Godbeer.