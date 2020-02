Chris Weidman annonce un retour des poids moyens et promet de faire taire les ennemis

Image via @ufc sur Instagram

Chris Weidman n’a pas encore fini.

Après une lourde défaite face à Dominick Reyes lors de ses débuts en poids léger en 2019, l’ancien champion des poids moyens a l’intention de revenir dans la division qu’il dirigeait autrefois et promet de fermer ses ennemis dans le processus.

Weidman a mis à jour ses plans dans un post Instagram de vendredi. Voyez ce que l’ancien champion avait à dire ci-dessous:

«J’ai traversé le plus haut des sommets et le plus bas des bas de ma carrière de combattant. J’adore vraiment ce que je fais et je crois que j’ai encore de beaux moments devant moi! J’ai hâte de faire taire tous les ennemis! À toutes les personnes qui m’ont soutenu à travers les hauts et les bas, je l’apprécie plus que vous ne le savez. Je suis plus motivé que jamais et je sais que l’avenir est prometteur. Avec un peu de chance, un combat sera réservé vers avril dans la division MW! »- Chris Weidman sur Instagram.

Alors que Weidman est clairement enthousiasmé par son avenir au combat et confiant dans ses chances dans la division des poids moyens, il aura du travail à faire pour revenir à la conquête du titre.

L’ancien champion est un dur 1-5 dans ses six derniers combats, ayant pris en sandwich une victoire de soumission cruellement nécessaire contre Kelvin Gastelum entre les pertes d’arrêt à Luke Rockhold, Yoel Romero, Gerard Mousasi, Ronaldo “Jacare” Souza et Reyes. Avant ces pertes, Weidman était invaincu, et le plus célèbre a battu Anderson Silva par KO pour remporter le titre des poids moyens de l’UFC. Il a ensuite défendu ce titre lors d’un match revanche avec Silva et contre les légendes brésiliennes Lyoto Machida et Vitor Belfort.

