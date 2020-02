Chris Weidman contre Jack Hermansson comme événement principal pour l’UFC Oklahoma City

L’ancien champion Chris Weidman est de retour au poids moyen pour son prochain combat où il affrontera Jack Hermansson dans le tournoi principal de cinq rounds de l’UFC Oklahoma City le 2 mai.

Le combat en tête d’affiche a été confirmé à MMA Fighting par plusieurs sources proches de la situation avec des accords verbaux en place. ESPN a initialement signalé le concours et le combat a ensuite été annoncé par l’UFC.

Après un passage d’un combat à des poids lourds légers, Weidman a confirmé son intention de revenir à 185 livres où il régnait auparavant en tant que champion.

Le natif de New York souffre actuellement de la course la plus difficile de toute sa carrière avec un record de 1-5 dans ses six derniers combats avec sa seule victoire contre Kelvin Gastelum en 2017. En dehors de cette victoire, Weidman a subi des KO dans les cinq pertes, y compris son seul combat à 205 livres où il a été renversé par le récent prétendant au titre Dominick Reyes dans le premier tour.

Maintenant, Weidman retournera à son ancien terrain de jeu avec poids moyen alors qu’il cherche à revenir dans la colonne des victoires à partir de mai.

Quant à Hermansson, le combattant suédois de 31 ans a fait des vagues après avoir réalisé une séquence de victoires impressionnante de quatre combats, notamment des victoires contre David Branch et Gerald Meerschaert. Il a également remporté une victoire de haut niveau contre Ronald «Jacare» Souza lors de son premier événement principal avec l’UFC.

Plus récemment, Hermansson a subi une perte de TKO face au concurrent de poids moyen en hausse Jared Cannonier, mais il cherchera une autre victoire décisive face à un ancien champion de Weidman en mai.