Chris Weidman contre Yoel Romero 2 est presque arrivé pour l’UFC 250

Une ruée vers des adversaires volontaires a presque redémarré un combat concluant de poids moyen – dans une division plus lourde.

Yoel Romero a peut-être ignoré un mouvement vers les poids lourds légers avant une deuxième offre infructueuse pour une ceinture de poids moyen. Mais son manager de longue date, Malki Kawa, a essayé à un moment donné d’obtenir un match revanche contre Chris Weidman dans la plus grande division.

Sans la blessure de Romero et le report de tous les prochains événements de l’UFC, le combat aurait pu avoir lieu à l’UFC 250 le 9 mai.

“Ils nous ont en fait offert Weidman pour ce prochain combat, mais Yoel a une blessure oculaire orbitale, et j’attendais de voir si je pouvais le faire approuver pour combattre le 9 mai, et ils ont annulé l’événement”, a déclaré Kawa sur une vidéo en direct sur Instagram. bavarder.

Romero a assommé Weidman avec un vicieux genou volant lors de leur rencontre il y a près de quatre ans à l’UFC 205. L’ancien champion des poids moyens a subi une méchante entaille à la tête et a été suspendu pendant 60 jours; il s’agissait de sa deuxième défaite consécutive après avoir cédé la ceinture à Luke Rockhold.

Weidman est ensuite passé à la division des poids lourds légers, à la recherche de pâturages plus verts après une course de 1 à 4 à poids moyen. Mais il a décidé de revenir à 185 livres après un combat contre le futur concurrent de 205 livres, Dominick Reyes, qui s’est terminé par un KO au premier tour, et il a été réservé contre Jack Hermansson.

Ce plan a été sabordé lorsque l’UFC a été forcée de reporter indéfiniment un événement le 2 mai à Oklahoma City, et le match a été rayé car Hermansson était soumis à une interdiction de voyager en Norvège.

Weidman a confirmé que Romero et Edmen Shahbazyan, qui avaient été déplacés par le report de l’UFC Portland, étaient deux options présentées par la promotion. Maintenant, l’ex-champion attend son prochain match.

Selon un rapport publié vendredi par ESPN, il pourrait ne pas avoir à attendre longtemps. L’UFC espère promouvoir comme prévu la carte de combat du 9 mai, qui devait initialement avoir lieu à Sao Paulo, malgré un récent arrêt déclenché par le partenaire de diffusion de la promotion.

Romero avait précédemment annulé une augmentation de poids, affirmant qu’il serait désavantagé face à des adversaires plus lourds. Mais Kawa a dit que cela pourrait ne pas être gravé dans la pierre.

“Il pourrait combattre Weidman à 205, ou n’importe qui à 205 selon le temps dont nous disposons pour nous préparer”, a déclaré le représentant. “Sinon, il va se battre principalement à 185 ans.”