Chris Weidman dit qu’il a accepté des combats à court préavis contre Edmen Shahbazyan et Yoel Romero

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Chris Weidman, a déclaré qu’il avait accepté des affrontements à court terme contre Edmen Shahbazyan et Yoel Romero pour l’UFC 250.

Weidman devait affronter Jack Hermansson lors de l’événement principal de l’UFC Oklahoma City, qui est l’un des événements que l’UFC prévoyait d’organiser au palais de Tachi. Hermansson n’était probablement pas en mesure de se rendre aux États-Unis en tant que combattant international, et il semble que les entremetteurs de l’UFC travaillaient rapidement pour trouver un adversaire de remplacement.

Lors d’un récent chat en direct sur Instagram, l’agent de Yoel Romero, Malki Kawa, a confirmé que l’UFC avait offert à Romero le rematch avec Weidman pour l’UFC 250. Weidman a maintenant confirmé ce rapport, et a également mentionné que l’UFC lui avait offert une lutte à court terme contre Shahbazyan, le meilleur espoir à 185 livres aussi.

Je viens d’accepter mon 3ème adversaire en une semaine… c’est nul. Restez en sécurité tout le monde!

– Chris Weidman (@chrisweidman) 9 avril 2020

1er Hermanssson

2nd Edmem

3rd Romero

– Chris Weidman (@chrisweidman) 9 avril 2020

Le combat Weidman contre Hermansson aurait été une confrontation assez égale entre deux combattants qui se sont retirés des pertes à élimination directe, Weidman ayant perdu contre Dominick Reyes lors de son dernier combat et Hermansson ayant été éliminé par Jared Cannonier. Cependant, les deux autres combats semblent fortement favoriser les adversaires de Weidman.

Shahbazyan est le meilleur espoir de la division des poids moyens de l’UFC et beaucoup le considèrent comme un futur champion. Il était censé combattre Derek Brunson à l’UFC Portland avant que cet événement ne soit annulé. Quant à Romero, lui et Weidman se sont déjà rencontrés à l’UFC 205, Romero remportant le combat par un KO volant brutal. Avec Romero qui venait de perdre une décision médiocre contre Israel Adesanya à l’UFC 248, il avait besoin d’un combat de rebond et Weidman était juste ce gars-là. Mais avec le calendrier de l’UFC étant bloqué en raison de COVID-19, aucune de ces confrontations ne se terminera de si tôt.

