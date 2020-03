Chris Weidman explique sa décision de revenir au poids moyen, sans fermer la porte aux poids lourds légers

Image via @ufc sur Instagram

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC, Chris Weidman, a récemment combattu dans la division des poids lourds légers, et les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Weidman a subi une perte par élimination directe au premier tour face au récent challenger du titre des poids lourds légers Dominick Reyes, et maintenant “The All-American” revient à 185 livres.

Lors d’une récente interview avec Ariel Helwani d’ESPN sur Instagram Live, Weidman a expliqué sa décision de revenir au poids moyen, citant que même s’il pensait qu’il pouvait battre ceux de la division des poids lourds légers, il voulait s’assurer qu’il y allait et obtenait une victoire son prochain combat.

«Je pense que j’ai le potentiel de battre l’un d’eux [light heavyweights] mais j’ai perdu mon premier combat et je me suis dit que vous savez quoi, laissez-moi aller là où je suis à l’aise pour essayer de m’assurer d’avoir ce W et de me donner le plus d’avantages possible. “

Comme il reconnaît les avantages qu’il aura contre d’autres concurrents de poids moyen dans la division, Weidman n’était pas non plus prêt à fermer la porte à un autre combat dans la division des 205 livres.

“La taille et la force sont importantes, je n’aurais pas autant d’avantage à 205 avec ça donc, je ne ferme pas complètement la porte à 205, mais à ce stade, je vais descendre au poids moyen. Mon poids est bon donc ça ne devrait pas être si mauvais. “

Weidman est actuellement programmé pour son retour en poids moyen contre Jack Hermansson à l’UFC sur ESPN + 32 qui est prévu pour le 2 mai à Oklahoma City, Oklahoma.

En raison de la pandémie mondiale de COVID-19, l’UFC a été obligée d’annuler ses trois prochains événements à venir, et peut-être jusqu’à la fin avril, il sera donc intéressant de voir ce qui se passera pour cette confrontation programmée entre Weidman et Hermansson.

Toujours est-il que Weidman semble avoir un avantage sur les poids moyens et veut en profiter pour capitaliser, tout en gardant la possibilité ouverte d’un retour aux poids lourds légers.

Aimeriez-vous voir Chris Weidman rester au poids moyen ou prendre une autre photo du poids lourd léger?