Chris Weidman n’a pas fermé la porte aux poids lourds légers: «J’ai le potentiel de battre n’importe lequel d’entre eux»

L’ancien champion des poids moyens de l’Ultimate Fighting Championship (UFC), Chris Weidman, est retombé à 185 livres après avoir été arrêté par Dominick Reyes dans le “All American’s” et le seul voyage jusqu’à des poids lourds légers.

Mais les fans devraient considérer le mouvement comme temporaire.

«Je pense que j’ai le potentiel de battre l’un d’eux [light heavyweights] mais j’ai perdu mon premier combat et je me suis juste dit que vous savez quoi, laissez-moi aller où je suis à l’aise pour essayer de m’assurer d’obtenir ce «W» et de me donner le plus d’avantages possible », a déclaré Weidman à Ariel Helwani (transcrit par Cole Shelton). “La taille et la force sont importantes, je n’aurais pas autant d’avantage à 205 avec ça donc, je ne ferme pas complètement la porte à 205, mais à ce stade, je vais descendre au poids moyen. Mon poids est bon donc ça ne devrait pas être si mauvais. “

Weidman (14-5) a perdu cinq de ses six derniers matchs, tous par élimination directe.

Le “All American” de 35 ans retournera dans l’Octogone dans un événement principal de poids moyen face au concurrent de 185 livres Jack Hermansson le 2 mai à Chesapeake Energy Arena à Oklahoma City, selon que l’interdiction des coronavirus a été levée ou non.