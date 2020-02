Chris Weidman partage une prédiction audacieuse Jon Jones contre Dominick Reyes

Image via @ufc sur Instagram

Chris Weidman a fait sa prédiction pour l’événement principal de l’UFC 247, qui opposera le champion des poids lourds légers de longue date Jon Jones au challenger invaincu Dominick Reyes, et c’est audacieux.

Il a fait sa prédiction sur Twitter jeudi.

«J’ai fait gagner Reyes par KO», a écrit Weidman.

Alors que Weidman va à l’encontre des arbitres en choisissant Reyes dans ce combat, il est facile de comprendre pourquoi il fait cette prédiction.

L’ancien champion des poids moyens de l’UFC a été le dernier homme à partager la cage avec Reyes et a été battu à fond au premier tour. En d’autres termes, il sait de première main ce que le challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC 247 est capable de faire.

À l’heure actuelle, on ne sait pas ce que l’avenir réserve à Chris Weidman. L’ancien champion a perdu cinq de ses six derniers combats, toutes ces pertes étant dues à un arrêt. Cela étant dit, il semblerait avoir des options à la fois de poids moyen et de poids léger. Quoi qu’il en soit, il semble certainement avoir l’intention de se battre à nouveau.

“Eh bien les accessoires pour Dom Reyes”, a déclaré Weidman dans les instants qui ont suivi sa défaite face à Reyes. «Merci à vous tous d’être venus. Tous ceux qui sont venus ici pour me soutenir, je m’excuse, je n’ai pas reçu le W. C’est le jeu auquel nous jouons. Je reviendrai mieux. Dieu est bon, même dans cette adversité. Il est bon. Tout bon.”

Reyes participera à l’événement principal de l’UFC 247 avec un record sans faute de 12-0, mis en évidence par les récentes victoires contre Weidman, Volkan Oezdemir, Ovince Saint Preux et Jared Cannonier.

Que pensez-vous de cette prédiction audacieuse de Chris Weidman? Pensez-vous que Dominick Reyes va choquer le monde contre Jon Jones samedi soir, ou la carte comportera-t-elle une autre défense de titre impressionnante du champion?

