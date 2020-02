Chris Weidman retourne dans la division des poids moyens, a hâte de vous faire taire

Devinez ce qui déteste, Chris Weidman est de retour!

Non seulement le «All American» reviendra-t-il dans la division des poids moyens, une catégorie de poids qu’il dirigeait autrefois avec une poigne de fer, le New Yorkais de 35 ans va offrir plus de «grands moments» dans sa carrière – et vous enfermer dans le processus.

“J’ai traversé le plus haut des sommets et le plus bas des bas dans ma carrière de combattant”, a écrit Weidman sur Instagram. «J’adore vraiment ce que je fais et je crois que j’ai encore de bons moments devant moi! J’ai hâte de faire taire tous les ennemis! Je suis plus motivé que jamais et je sais que l’avenir est prometteur. Avec un peu de chance, un combat sera réservé vers avril dans la division MW! »

Weidman (14-5) a dit au revoir à la catégorie de poids de 185 livres après avoir été planifié par Ronaldo Souza à l’UFC 230 à la fin de 2018. Malheureusement, sa seule et unique bataille contre des poids lourds légers a entraîné une perte par élimination de la tête d’affiche de l’UFC 247. , Dominick Reyes.

J’entends ce gars cherche un combat …