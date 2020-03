Chuck Liddell a pris sa retraite du MMA, ouvert à la lutte «The Rock» à la WWE

Le célèbre membre de l’UFC, Chuck Liddell, a finalement, heureusement, mis fin à sa carrière d’arts martiaux mixtes (MMA) à l’âge mûr de 50 ans, et alors qu’il prétend être à la retraite “pour l’instant”, je ne ‘ Je ne pense pas qu’il y ait un promoteur qui aurait le culot de le réserver, et je ne pense pas non plus qu’une commission d’État risquerait de lui octroyer une licence.

Quoi qu’il en soit, “The Iceman” ne serait pas opposé à porter son nom à la WWE si l’organisation de lutte professionnelle avait une place pour lui aux côtés d’autres vétérans de l’UFC comme Brock Lesnar et Ronda Rousey, bien que son adversaire de rêve soit probablement Dwayne “The Rock” Johnson .

“Bien sûr, oui, je ferais toujours la WWE, je ferais toujours de la lutte professionnelle”, a déclaré Liddell à TMZ Sports (transcrit par Adam Martin). “Ce serait très amusant. J’aimerais ça. Je ne pense pas que The Rock soit toujours là-dedans. Il est toujours amusant de faire quelque chose avec. Je suis impressionné par ce que font ces gars-là. Ils font des trucs fous. “

Liddell (21-9) est sorti de sa retraite pour un troisième et dernier combat contre Tito Ortiz sous la bannière Golden Boy à la fin de 2018. Malheureusement, “The Iceman” a été amidonné par son rival de longue date après huit ans en marge et avait un air positif terrible de cloche à cloche.

À ce stade, je ne suis même pas sûr que les faux coups de poing auraient meilleure apparence.