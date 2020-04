Chuck Liddell aurait-il battu Jon Jones à son meilleur?

Chuck Liddell a été le champion UFC Light Heavyweight entre le 16 avril 2005 et le 26 mai 2007, défendant avec succès le titre 4 fois, affrontant et battant Randy Couture deux fois, une fois pour remporter le titre et une fois pour le défendre et a également réussi à défendre contre Tito Ortiz, il a finalement perdu le titre Quinton “Rampage” Jackson.

Lors d’une série de questions et réponses via Twitter, Liddell a été interrogé sur les combattants actuels de 205 livres avec lesquels il aimerait se battre, auxquels il a répondu:

jon jones parce que je pense que j’aurais bien correspondu avec lui en termes de style. Je lui aurais donné des ennuis parce qu’il aurait été très difficile de me faire tomber et j’aurais fait des coups de poing fous pendant mon apogée. J’ai également une portée plus longue que mes statistiques détaillées https://t.co/QwP6mjUTHj

– Chuck Liddell (@ChuckLiddell) 8 avril 2020

Lidell a éliminé 13 de ses 21 combats gagnés et bien qu’il soit tombé sur une séquence négative lors de ses derniers combats, les noms qu’il a perdus étaient Rashad Evans, Maurício Rua y Rich Franklin; être son dernier combat UFC 12 juin 2010.

L’Iceman Il a été intronisé au Temple de la renommée en 2009, et entre autres réalisations et records, il a le plus grand nombre de KO et le plus grand nombre de victoires, tout cela à l’UFC et dans la division de la Poids semi-lourds.

Cependant, son dernier combat, considérant que nous ne pensons pas qu’il se battra à nouveau depuis qu’il a 50 ans, était lors d’un événement pour l’entreprise Golden Boy MMA, et ce fut un troisième combat contre son ami, Tito Ortiz.