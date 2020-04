Chuck Liddell explique pourquoi il aurait causé des ennuis à Jon Jones s’ils s’étaient battus

L’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC, Chuck Liddell, pense qu’il aurait pu causer des ennuis au champion en titre de la division, Jon Jones, s’ils avaient combattu dans leur prime.

Liddell a abordé le sujet d’un combat potentiel avec Jones lors d’un Q&A sur Twitter plus tôt cette semaine.

On a demandé à Liddell quel poids léger il souhaitait avoir combattu, et il a nommé Jones en toute confiance. Il a ajouté qu’il pensait qu’il se serait bien associé au champion en titre en raison de sa défense contre le retrait, de sa puissance et de sa portée.

jon jones parce que je pense que j’aurais bien correspondu avec lui en termes de style. Je lui aurais donné des ennuis parce qu’il aurait été très difficile de me faire tomber et j’aurais fait des coups de poing fous pendant mon apogée. J’ai également une portée plus longue que mes statistiques détaillées https://t.co/QwP6mjUTHj

– Chuck Liddell (@ChuckLiddell) 8 avril 2020

Chuck Liddell a combattu pour la dernière fois en novembre 2018, lorsqu’il a mis fin à une retraite de longue date pour combattre Tito Ortiz pour la troisième fois. Liddell a perdu ce combat par KO. Alors qu’il n’était pas engagé sur son avenir au combat après ce retour décevant, tous les signes indiquent que le joueur de 50 ans resterait à la retraite cette fois-ci.

Jon Jones, d’autre part, a combattu pour la dernière fois en février lorsqu’il a défendu son titre avec une victoire par décision étroite sur Dominick Reyes. Jones est largement considéré comme le meilleur poids lourd léger de tous les temps, et aux yeux de nombreux fans, le meilleur combattant de tous les temps, quel que soit son poids.

Selon vous, qui aurait gagné un combat entre Chuck Liddell et Jon Jones s’ils s’étaient battus dans leur prime?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/10/2020.