Chuck Liddell veut lutter pour la WWE

La légende de l’UFC, Chuck Liddell, dit qu’il s’intéresse à la lutte pour la WWE et dit que son match de rêve serait contre The Rock.

Liddell, l’ancien champion des poids lourds légers de l’UFC et l’un des combattants MMA les plus populaires de tous les temps, est sorti d’une retraite de huit ans pour se faire éliminer par son rival Tito Ortiz lors d’un événement Golden Boy MMA en novembre 2018. Il n’a pas a participé au MMA depuis, et à 50 ans, il semble peu probable qu’il revienne bientôt au combat en cage.

Cependant, Liddell vise maintenant une autre sorte de compétition. Dans une interview avec TMZ Sports, Liddell a admis qu’il était intéressé par la lutte pour la WWE.

“Bien sûr, oui, je ferais toujours la WWE, je ferais toujours de la lutte professionnelle. Ce serait très amusant. J’aimerais ça », a déclaré Liddell.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait un adversaire de rêve, “The Iceman” a dit qu’il serait intéressé à affronter The Rock.

“Oh mec, je ne sais pas. Je ne pense pas que The Rock soit toujours là-dedans. Il est toujours amusant de faire quelque chose “, a déclaré Liddell.

Pour Liddell, participer à la WWE ne serait pas un pas en moins par rapport au MMA. De plus, Liddell est impressionné par ce que font les lutteurs professionnels et aimerait également montrer ce qu’il peut faire.

«Je suis impressionné par ce que ces gars font. Ils font des trucs fous », a déclaré Liddell.

La légende de l’UFC a également mentionné dans l’interview qu’il était officiellement à la retraite du MMA en ce moment, mais il a également averti qu’il serait toujours ouvert à un retour si l’opportunité se présentait. Compte tenu de la gravité de sa lutte pour la trilogie contre Ortiz, il semble très peu probable que nous voyons Liddell en compétition dans la cage de sitôt. La WWE, cependant, est une réelle possibilité.

Aimeriez-vous voir Chuck Liddell lutter pour la WWE?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 03/03/2020.