Cinq combattants non classés qui pourraient être champions de l’UFC en 2021

Avec peu de MMA en cours en raison de l’épidémie de coronavirus, il est temps de porter nos chapeaux créatifs et de réfléchir aux questions sur l’avenir du sport. L’une de ces questions est de savoir qui pourrait être le prochain combattant à franchir la prochaine étape de sa carrière à l’UFC. Quelqu’un sort toujours de nulle part, mais qui sera-ce exactement?

Ci-dessous, je vais énumérer cinq combattants qui ne sont actuellement pas classés et qui pourraient être champions de l’UFC en 2021. La seule règle est que le combattant ne peut pas actuellement être classé dans le top-15 du classement UFC. Et sans plus tarder, regardons les cinq premiers:

Sean O’Malley (poids coq, record 3-0 UFC)

Si O’Malley n’avait pas raté deux ans de sa carrière en raison d’une violation de l’USADA, il serait absolument classé en ce moment. Mais parce qu’il a manqué tellement de temps, il n’est pas un combattant classé parmi les 15 premiers. Il ne lui faudra pas longtemps, cependant. O’Malley est récemment revenu de sa longue mise à pied pour terminer Jose Quinonez à l’UFC 248 par KO au premier tour. C’est la performance la plus impressionnante de la carrière d’O’Malley à ce jour, et tant qu’il peut rester dans les bonnes grâces de l’USADA, nous devrions le voir avoir beaucoup plus de ces performances impressionnantes à l’intérieur de l’Octogone. L’UFC adore O’Malley et lui permettra probablement d’accélérer le classement.

Abdul Razak Alhassan (poids mi-moyen, record 4-1 UFC)

Alhassan a également manqué beaucoup de temps au cours des deux dernières années, mais en raison d’un problème juridique. Maintenant que tout est réglé et qu’Alhassan est libre de poursuivre sa carrière, ne soyez pas surpris si nous le voyons sérieusement monter dans le classement des poids mi-moyens. Mis à part une perte de décision partagée contre le top 15 Omari Akhmedov, Alhassan a été fantastique à l’UFC avec des victoires à élimination directe sur Niko Price, Sabah Homasi (deux fois) et Charlie Ward. C’est un artiste KO très excitant et dangereux, et maintenant qu’il est libre de se battre à nouveau, cherchez-le pour faire courir le titre.

Rodolfo Vieira (poids moyen, record 2-0 UFC)

Vieira est l’un des grapplers de jiu-jitsu brésilien les plus talentueux du monde et depuis qu’il est passé au MMA en 2017, il n’a pas regardé en arrière. Vieira a remporté les cinq premiers combats de sa carrière MMA avant d’être signé par l’UFC et de battre Oskar Piechota et Saparbek Safarov par soumission. En fait, ses sept victoires professionnelles sont toutes parvenues à l’arrêt. Vieira a un pedigree de grappling incroyable et avec ses compétences de soumission, il pourrait gagner la ceinture.

Mackenzie Dern (poids de paille féminin, fiche de 2-1 à l’UFC)

Une autre grappler qualifiée, Dern était l’une des espoirs de MMA féminins les plus vantés avant l’UFC et elle a réussi ses deux premiers combats dans l’Octogone, battant Ashley Yoder et Amanda Cooper. Cependant, une défaite contre Amanda Ribas l’a expulsée du classement. Bien que Dern n’ait pas l’air bien contre Ribas, nous savons maintenant que Ribas est un combattant très dangereux. Nous devons également couper Dern un peu de mou alors qu’elle sortait d’une longue mise à pied après l’accouchement. Avec ses compétences de grappling, ne soyez pas surpris de voir Dern inverser les choses rapidement et de faire très vite le classement des 115lbs féminines.

Fabricio Werdum (poids lourd, record 9-3 UFC)

Ok, donc j’avoue que celui-ci triche un peu, mais je mets Werdum sur cette liste. L’ancien champion des poids lourds de l’UFC serait classé dans le top 15 si ce n’était pas pour avoir échoué à un test de drogue de l’USADA et avoir été suspendu les deux dernières années, mais c’est ce qui se passe lorsque vous prenez des médicaments améliorant les performances, intentionnellement ou non. Werdum devrait revenir à l’UFC 250 contre son compatriote spécialiste du grappling Aleksei Oleinik. Il est vrai que Werdum a maintenant 42 ans. Mais il est toujours un combattant très dangereux et complet et nous savons que la division des poids lourds a plus de bouleversements que toute autre catégorie de poids. C’est un long tir, mais étant donné qu’un coup de poing peut mettre fin à n’importe quel combat chez les poids lourds, Werdum a une chance de redevenir champion.

Que pensez-vous de cette liste et qui d’autre y mettriez-vous?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 25/03/2020.