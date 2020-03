Cinq des erreurs de coupe de poids de combat les plus coûteuses de l’histoire de l’UFC

Image via @ufc sur Instagram

On peut dire que l’un des défis les plus difficiles du MMA commence avant même le début du combat: la réduction de poids.

Le but principal de la réduction de poids est de fixer la limite fixée par la division dans laquelle le combattant a choisi de participer. Le processus implique la déshydratation du corps et peut entraîner des complications de santé majeures et même une hospitalisation. Aujourd’hui, sur BJPenn.com, nous couvrons les plus grosses erreurs de réduction de poids qui ont gêné la carrière des combattants:

Deiveson Figueiredo un survol de la limite de poids

Crédit d’image: Instagram de Deiveson Figueiredo (photographe non répertorié)

Le meilleur combattant des poids mouches, Figueiredo, a finalement réussi à décrocher le titre après que Henry Cejudo ait abandonné la ceinture de 125 livres en raison de son inactivité. L’opportunité de Figueiredo est venue dans l’événement principal de l’UFC Norfolk le 29 février 2020. Cependant, la pesée a été un désastre pour le Brésilien car il a raté la marque et pesait 127,5 livres.

Figueiredo a perdu 30% de ses gains de bourse et son éligibilité au titre de poids mouche. Il a également perdu 25 000 $ en salaire pour les directives de conformité promotionnelle (son paiement pour avoir porté Reebok dans l’Octogone).

Ajoutant l’insulte à la blessure, Deiveson Figueiredo a en fait remporté le combat par TKO, mais le titre reste vacant en raison de son erreur de poids. Maintenant, il est prévu qu’il reviendra avec Joseph Benavidez dans un match revanche. Espérons que l’athlète de 32 ans a appris sa leçon et ne manquera pas de poids dans un deuxième coup de titre.

Yoel Romero a raté le poids et l’or à l’UFC

Yoel Romero a été si proche mais si loin du titre des poids moyens. En fait, “The Soldier of God” aurait revendiqué la ceinture de 185 livres en 2018 s’il n’y avait pas eu de perte de poids.

À l’UFC 221, le joueur de 41 ans a remplacé Robert Whittaker à la dernière minute pour combattre Luke Rockhold. Le revirement rapide a fonctionné contre Romero, alors qu’il pesait 187,7 livres et a finalement perdu son admissibilité à la couronne de poids moyen. Le combat s’est déroulé comme poids propre, et Romero a terminé Rockhold avec un showstopper KO au troisième tour.

Yoel Romero s’est battu pour la ceinture à trois reprises et revient chaque fois les mains vides. Lors de sa dernière tentative, il a combattu Israel Adesanya dans l’événement principal de l’UFC 248. De nombreux fans ont critiqué le combat pour manque d’action, et le vétéran titre-challenger a finalement perdu par décision unanime.

Présentation de Travis Lutter et «The Spider»

Image: @UFC sur Instagram

La carrière de Travis Lutter à l’UFC a connu un début prometteur. Il a remporté la saison de retour de The Ultimate Fighter aux côtés de Matt Serra et a eu la chance de combattre la légende du MMA, Anderson Silva pour le titre des promotions de 185 livres.

Il a eu l’opportunité de combattre “The Spider” dans le tournoi principal de l’UFC 67. Cependant, les choses ont commencé de façon chancelante lorsque Lutter a manqué de poids, sacrifiant son opportunité de remporter le titre des poids moyens. Bien qu’il soit une ceinture noire de jiu-jitsu, Lutter n’a pas répondu aux attentes et Silva a devancé le vainqueur du TUF. Travis a été présenté par Anderson au deuxième tour.

Lutter a combattu une fois de plus dans l’UFC et a de nouveau perdu contre Rich Franklin par TKO. Il a finalement été libéré de l’organisation, une finition anti-climatique à une carrière par ailleurs prometteuse.

Anthony Johnson a raté la débâcle du poids

La carrière d’Anthony «Rumble» Johnson a été gâchée par des incidents de réduction de poids. Sa course notoire de poids manquant, a commencé en 2009. Lors de la compétition au poids welter, il a atteint la balance à 177,5 livres et 176 livres au lieu du seuil de 170 livres. Le frappeur lourd a été contraint de passer au poids moyen, mais cela n’a pas suffi pour empêcher que la même chose ne se reproduise.

“Rumble” a été réservé pour combattre Vitor Belfort au poids moyen, mais il est toujours venu dans un énorme 11 livres au-dessus de la limite de 185 livres. Il a été condamné à une amende de 20% de son sac à main de combat et ils ont procédé dans un combat à poids variable.

Le président de l’UFC, Dana White, a critiqué Johnson comme étant “non professionnel” pour avoir manqué de poids continuellement et a libéré le puncheur de la promotion après sa perte à Belfort.

Cependant, “Rumble” est finalement revenu à l’Octogone à une catégorie de poids plus appropriée, poids léger léger. Son dernier combat a été une perte de soumission à Daniel Cormier en 2017. Avec près de trois ans depuis son dernier combat, Johnson a annoncé plus tôt ce mois-ci, il prévoit de faire un retour. Espérons qu’il n’y ait plus d’erreurs de poids pour entacher son retour.

Johny Hendricks et le chemin de la retraite



Johny Hendricks a également la réputation de multiples pesées manquées. «Bigg Rigg» s’est fait un nom dans la division des poids mi-moyens, en particulier lors de son combat très disputé contre la légende de l’UFC, Georges St-Pierre.

Hendricks a également manqué du poids deux fois de suite en 2016. Il est venu dans un quart de livre au-dessus de la limite des poids welters contre Kelvin Gastelum. Il a également manqué du poids de 2,5 livres lors de son prochain combat contre Neil Magny. Les kilos en trop n’étaient pas suffisants pour garantir une victoire car il a perdu contre les deux combattants par décision unanime.

Dans un effort pour faire le bon poids, il est passé à la division des poids moyens des promotions. Le changement de catégorie de poids n’a pas été suffisant, car Hendricks pesait trois livres de plus que la limite de poids moyen pour son combat de 2017 avec Tim Boetsch. Sa carrière a pris une tournure pire puisqu’il a perdu via TKO contre Boetsch. Il a subi le même sort contre Paulo Costa lors de son prochain combat, avant de prendre la décision de raccrocher une fois pour toutes.

Quelle erreur de poids vous a le plus choqué? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.