Ciryl Gane contre Shamil Abdurakhimov en discussions pour l’UFC 249

Ciryl Gane à l’UFC Uruguay

Un affrontement entre les poids pleins serait sur le point de se matérialiser pour UFC 249.

Selon une information corroborée par MMA Junkie d’un premier rapport du journal français La Sueur, une bagarre entre le Parisien Ciryl Earn et le russe Shamil Abdurakhimov est en discussion pour le retour de l’octogone dans la ville de Brooklyn.

Le PPV sera dirigé par un concours titulaire entre le monarque de la lumière, Khabib Nurmagomedov, et l’ancien champion par intérim, Tony Ferguson.

Gane est invaincu en tant que professionnel et a remporté les trois combats qu’il a joués avec l’organisation, deux d’entre eux par soumission.

Abdurakhimov, quant à lui, occupe le dixième échelon du classement et détient un record dans la promotion de 5 – 3. Ses pertes les plus récentes à la fin ont été données avant Derrick Lewis et Curtis Blaydes.

L’UFC 249 se tiendra le 18 avril au Barclays Center de Brooklyn, New York.