Claressa Shields partage pour la première fois une vidéo de ses entraînements

La double championne olympique boxeuse Claressa Shields a clairement fait savoir au cours des derniers mois qu’elle voulait s’essayer au MMA. Mais pour tout ce que nous savons, c’est juste une conversation.

Tout doute, cependant, aurait pu être effacé vendredi.

Shields a publié une vidéo de formation d’elle sur Twitter dans laquelle elle travaille plus que du simple poinçonnage. Il y a eu des coups de pied!

Le tweet comprenait également un message pour les ennemis potentiels.

🤷🏽‍♀️ sauf la critique, c’était ma première fois! Mais je suis sérieux au sujet de la transition!

Très bien, ces coups de pied semblent lents et laborieux, donc si vous voulez être un idiot à ce sujet et troll Shields sur Twitter, je suppose que oui. Mais voici le truc: elle en est déjà propriétaire. Vous devez ramper avant de pouvoir marcher et marcher avant de courir, et voici la preuve qu’elle est prête à faire le travail pour y arriver. Tellement bon pour elle.

Après tout, si elle veut ce combat avec la championne de l’UFC Amanda Nunes, cela devra avoir lieu dans la cage.

