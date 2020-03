Classement USA TODAY Sports / MMA Junkie, 10 mars: Israël Adesanya grimpe

C’est vrai: la victoire unanime d’Israël Adesanya sur Yoel Romero lors de l’UFC 248 samedi dernier ne restera pas dans les mémoires comme l’événement principal le plus excitant de l’histoire de l’UFC.

Mais voici une autre vérité: chaque grand champion a eu un combat ou deux en cours de route qui ne fait pas partie de ses classiques. On se souvient à juste titre d’Anderson Silva pour ses victoires sensationnelles contre Chael Sonnen et Vitor Belfort, mais ses victoires contre Patrick Cote et Demian Maia ne se retrouvent pas souvent sur ses rouleaux phares.

De même, Adesanya n’a pas fait de show contre Romero dans sa première défense du titre des poids moyens. Cependant, il a fait un affichage intelligent lorsqu’il a été présenté à un adversaire qui semblait principalement intéressé à se couvrir et à ne pas faire grand-chose d’autre. Adesanya s’est adapté au plan de jeu peu orthodoxe en poivrant Romero avec des coups de pied dans les jambes et a ainsi trouvé un chemin vers la victoire.

Avec cela, Adesanya a une fiche de 8-0 à l’UFC en à peine plus de deux ans, et nous sommes prêts à parier qu’il revient au type de forme qu’il a montré lors des victoires contre Kelvin Gastelum et Robert Whittaker le plus tôt possible. Donc, que vous trouviez le combat Romero intrigant ou non, il monte dans la liste livre pour livre de nos hommes, prenant la place de n ° 6.

Personne n’a revendiqué un manque d’action dans le combat de co-fonctionnalité de la soirée, alors que Zhang Weili et Joanna Jedrzejczyk ont ​​mené l’un des plus grands combats de l’histoire de l’UFC, Weili ayant pris une décision partagée de conserver sa ceinture de paille. Cependant, même avec des performances aussi spectaculaires, aucun concurrent ne bouge.

Dans le cas de Weili, elle reste au n ° 4 du P4P féminin, où elle restera probablement jusqu’à ce que quelqu’un devant elle tombe. Quant à Jedrzejczyk, voudriez-vous vraiment la laisser tomber après avoir fait une démonstration aussi féroce? Elle reste au n ° 9 sur la liste globale après sa formidable performance dans la défaite.

Il y avait beaucoup plus à méditer à l’UFC 238. Donc, pour savoir où tombe votre combattant préféré dans le classement actuel des USA TODAY Sports / MMA Junkie, cliquez sur le menu déroulant en haut de la page.

Critères de classement

Le classement prend en compte les victoires / pertes d’un combattant, la qualité de la compétition, le taux de finition / domination et la fréquence des combats.

Les combattants ne sont plus éligibles pour être classés après avoir été inactifs pendant 24 mois, soit en raison de blessures, de suspensions de drogue / de conduite, de différends contractuels ou de hiatus auto-imposés.

Les combattants purgeant une suspension de drogue / conduite sont éligibles pour être classés, tant qu’ils ne sont pas inactifs pendant plus de 24 mois.

Au mieux de nos capacités, les combattants seront classés dans leur catégorie de poids principale. Les combats et combats de poids variable en dehors de la catégorie de poids principale du combattant peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le classement. Cependant, les non-titulaires de titre peuvent être classés dans une seule catégorie de poids à un moment donné, et dans la plupart des cas, ils ne seront pas classés dans une nouvelle catégorie de poids jusqu’à ce qu’ils aient eu leur premier combat à ce poids.