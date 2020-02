Classement USA TODAY Sports / MMA Junkie, 4 février: Quels changements l’UFC 247 apportera-t-il?

Nous ne le disons pas très souvent autour de ces parties, mais le voici: il n’y a pas grand-chose à signaler dans le classement MMA de cette semaine.

L’UFC était fermé le week-end dernier. Bellator aussi. Et PFL. Et Invicta. Et RIZIN. Et bien, vous obtenez le point. Les seuls événements ont été organisés par des promotions régionales, et bien qu’ils jouent un rôle important dans la chaîne alimentaire, ils sont sous le radar de tout le monde, mais les plus durs obsédés et n’affectent pas le classement.

Mais n’ayez crainte. Les combats qui comptent dans l’ensemble sont de retour. L’UFC 247 commence une course dans laquelle l’UFC a une carte tous les week-ends jusqu’à la fin avril. Et tandis que les champions en titre dans les deux premiers combats de la soirée, le champion des poids lourds légers Jon Jones et la championne des poids lourds Valentina Shevchenko, sont des favoris prohibitifs dans leurs combats respectifs contre Dominick Reyes et Katlyn Chookagian, les pertes bouleversées de l’un ou de l’autre entraîneraient un bouleversement majeur dans les deux divisions (dans lesquelles les champions sont évidemment n ° 1, et aussi leurs listes livre pour livre respectives (où chaque rang n ° 2).

Pendant que vous attendez avec impatience l’UFC 247, c’est le moment idéal pour suivre un cours de recyclage sur l’état des choses parmi les meilleurs du sport. Pour vérifier où se trouve actuellement votre combattant préféré – ou le moins préféré -, cliquez sur le menu déroulant ci-dessus pour accéder à notre liste complète des classements.

L’UFC 247 aura lieu samedi au Toyota Center de Houston. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +

