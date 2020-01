Classement USA TODAY Sports / MMA Junkie, 7 janvier: place de Conor McGregor

Où placez-vous un ancien champion des poids légers et des plumes qui a passé trois ans sans victoire et est ensuite revenu se battre au poids welter?

La personne en question, bien sûr, n’est pas n’importe quel ancien combattant, mais la plus grande star de tous les arts martiaux mixtes, Conor McGregor. Si nous devons réellement aller de l’avant et vous dire à ce stade qu’il a vaincu Donald Cerrone via TKO en seulement 40 secondes samedi à l’UFC 246, alors nous ne pouvons que supposer que vous n’avez jamais regardé MMA dans votre vie et que vous êtes tombé sur ce site par accident.

Ce qui ressort clairement du rouleau compresseur d’une victoire de McGregor, c’est qu’il peut maintenant choisir sa place et prendre n’importe quel combat qui captive son imagination. Jorge Masvidal? Kamaru Usman? Nate Diaz? Le vainqueur de Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson? Floyd Mayweather (frisson)?

Mystic Mac propose de nombreuses combinaisons d’argent.

Mais ce que cela signifie pour le classement, c’est autre chose. En raison de son inactivité, McGregor avait depuis longtemps glissé du classement livre pour livre et descendu dans l’échelle légère.

Après avoir gagné au poids welter? Eh bien, Cerrone n’est pas un 170er de haut niveau, et McGregor ne s’est pas encore engagé dans de futurs combats de poids welter. Et tout le bruit que le président de l’UFC Dana White a fait a indiqué qu’il essayait d’orienter McGregor vers un titre léger.

Avec cela, nous mettons l’accent sur la légèreté. Avec cette victoire, McGregor atteint la 4e place en poids léger, contre la 13e fois la dernière fois.

Au-delà d’une victoire bien nécessaire pour Holly Holm au poids coq, il n’y avait pas grand-chose de remarquable, au niveau du classement, à sortir de l’UFC 246 en dehors de la victoire de McGregor. Mais si vous voulez voir où se trouvent vos combattants préférés – ou les moins préférés – dans le classement, vous pouvez les consulter division par division dans le menu déroulant ci-dessus.

Critères de classement

Le classement prend en compte les victoires / pertes d’un combattant, la qualité de la compétition, le taux de finition / domination et la fréquence des combats.

Les combattants ne peuvent plus être classés après avoir été inactifs pendant 24 mois, soit en raison de blessures, de suspensions de drogue / de conduite, de différends contractuels ou de hiatus auto-imposés.

Les combattants purgeant une suspension de drogue / conduite sont éligibles pour être classés, tant qu’ils ne sont pas inactifs pendant plus de 24 mois.

Au mieux de nos capacités, les combattants seront classés dans leur catégorie de poids principale. Les combats et combats de poids variable en dehors de la catégorie de poids principale du combattant peuvent avoir un impact positif ou négatif sur le classement. Cependant, les non-titulaires de titre peuvent être classés dans une seule catégorie de poids à un moment donné, et dans la plupart des cas, ils ne seront pas classés dans une nouvelle catégorie de poids jusqu’à ce qu’ils aient eu leur premier combat à ce poids.