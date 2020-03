Classements 411 Pound for Pound MMA Femmes: Joanna Jedrzejczyk, Rose Namajunas, Plus

Classements MMA de 411

Livre pour livre

1) “La Lionne” Amanda Nunes (19-4)

Anniversaire: 30 mai 1988

La taille: 5’8

Poids en livres.): 135/145

Combat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– Germaine de Randamie – Victoire par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Holly Holm – Victoire via TKO (coup de tête et grèves) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Cris Cyborg – Victoire via KO (coups de poing) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Raquel Pennington – Victoire via TKO (grèves) – UFC 224 – 12 mai 2018

– vs Valentina Shevchenko – Victoire par décision (split) – UFC 215 – 9 septembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Felicia Spencer – UFC 250 – 9 mai 2020

Commentaire: Nunes est signé pour défendre le championnat des poids plumes contre Spencer au Brésil en mai. Spencer a pris une décision avec Cyborg l’été dernier et a rebondi pour terminer Zarah Fairn dos Santos il y a un mois pour gagner ce tir.

2) Valentina Shevchenko (19-3)

La taille: 5’5

Poids en livres.): 125

Anniversaire: 7 mars 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Katlyn Chookagian – Victoire via TKO (grèves) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs.Liz Carmouche – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur ESPN + – 10 août 2019

– vs Jessica Eye – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs Joanna Jedrzejczyk – Victoire par décision (unanimité) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Priscila Cachoeira – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 3 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs Joanne Calderwood – UFC 251 – 6 juin 2020

3) Weili Zhang (21-1)

La taille: 5’4

Poids en livres.): 115

Anniversaire: 13 août 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Joanna Jedrzejczyk – Victoire via décision (split) – UFC 248 – 7 mars 2020

vs Jessica Andrade – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 31 août 2019

– vs.Tecia Torres – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Jessica Aguilar – Victoire via soumission (armure) – UFC Fight Night – 24 novembre 2018

– contre Danielle Taylor – Victoire par décision (unanimité) – UFC 227 – 4 août 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Weili et Jedrzejczyk ont ​​ouvert une clinique à l’UFC 248 il y a plus d’une semaine pour cinq rondes exténuantes. Gardant un rythme effréné, ce fut une décision très mince de rasoir qui revint au champion en titre de 115 livres. S’il y a un meilleur combat en 2020, nous avons de la chance.

4) Cris «Cyborg» Justino (22-2, 1 NC)

La taille: 5’8

Poids en livres.): 145

Anniversaire: 9 juillet 1985

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Julia Budd – Victoire via TKO (grèves) – Bellator MMA – 25 janvier 2020

– vs Felicia Spencer – Victoire par décision (unanimité) – UFC 230 – 27 juillet 2019

– vs.Amanda Nunes – Perte via KO (coups de poing) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Yana Kunitskaya – Victoire via TKO (grèves) – UFC 222 – 3 mars 2018

– contre Holly Holm – Victoire par décision (unanimité) – UFC 219 – 30 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Cyborg a ajouté le titre Bellator poids plume à sa collection avec un arrêt de quatrième tour de Julia Budd en janvier.

5) Jessica Andrade (20-7)

La taille: 5’2

Poids en livres.): 115

Anniversaire: 25 septembre 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Weili Zhang – Défaite via TKO (grèves) – UFC sur ESPN + – 31 août 2019

– vs Rose Namajunas – Victoire via KO (slam) – UFC 237 – 11 mai 2019

– vs Karolina Kowalkiewicz – Victoire via KO (punch) UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs.Tecia Torres – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 24 février 2018

– contre Claudia Gadelha – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 22 septembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Rose Namajunas – UFC 249 – 18 avril 2020

Commentaire: Certes, l’événement principal de l’UFC 249 entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson a toute l’excitation dans tous les sens avant cet événement. Mais n’oubliez pas cette revanche entre les anciens champions Andrade et Namajunas. C’est le premier combat de Rose depuis cette défaite et le premier combat d’Andrade depuis qu’elle a perdu le titre il y a des mois face à Weili Zhang.

6) Rose «Thug» Namajunas (8-4)

La taille: 5’5

Poids en livres.): 115

Anniversaire: 29 juin 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jessica Andrade – Perte via KO (slam) – UFC 237 – 11 mai 2019

– vs.Joanna Jedrzejczyk – Victoire par décision (unanimité) – UFC 223 – 7 avril 2018

– vs.Joanna Jedrzejczyk – Victoire via TKO (grèves) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Michelle Waterson – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC sur Fox – 15 avril 2017

– vs.Karolina Kowalkiewicz – Perte par décision (split) – UFC 201-30 juillet 2016

Prochaine apparition prévue:

– contre Jessica Andrade – UFC 249 – 18 avril 2020

7) Joanna Jedrzejczyk (16-4)

La taille: 5’6

Poids en livres.): 115

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Weili Zhang – Défaite par décision (scission) – UFC 248 – 7 mars 2020

– vs Michelle Waterson – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN + – 12 octobre 2019

– vs Valentina Shevchenko – Défaite par décision (unanimité) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs.Tecia Torres – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 28 juillet 2018

– contre Rose Namajunas – Défaite par décision (unanimité) – UFC 223 – 7 avril 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) Germaine de Randamie (9-4)

La taille: 5’9

Poids en livres.): 135

Anniversaire: 24 avril 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Amanda Nunes – Défaite par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Aspen Ladd – Victoire via TKO (punch) – UFC Fight Night – 13 juillet 2019

– vs Raquel Pennington – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 10 novembre 2018

– vs Holly Holm – Victoire par décision (unanimité) – UFC 208 – 11 février 2017

– vs Anna Elmose – Victoire via KO (genou) – UFC Fight Night – 8 mai 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) «The Karate Hottie» Michelle Waterson (17-7)

La taille: 5’4

Poids en livres.): 115

Anniversaire: 6 janvier 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Joanna Jedrzejczyk – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 12 octobre 2019

– vs.Karolina Kowalkiewicz – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 30 mars 2019

– vs Felice Herrig – Victoire par décision (unanimité) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs Cortney Casey – Victoire via décision (split) – UFC sur Fox – 14 avril 2019

– vs Rose Namajunas – Perte via la soumission (starter arrière nu) – UFC sur Fox – 15 avril 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Carla Esparza – UFC Fight Night – 11 avril 2020

10) Julia Budd (13-3)

La taille: 5’8

Poids en livres.): 145

Anniversaire: 4 juillet 1983

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Cyborg – Défaite via TKO (grèves) – Bellator MMA – 25 janvier 2020

– vs.Olga Rubin – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 224-12 juillet 2019

– vs Talita Nogueira – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 202 – 13 juillet 2018

– vs.Arlene Blencowe – Victoire via décision (split) – Bellator 189 – 1er décembre 2017

– vs Marloes Coenen – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 174-3 mars 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

11) Tatiana Suarez (8-0)

La taille: 5’5

Poids en livres.): 115

Anniversaire: 19 décembre 1990

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Nina Ansaroff – Victoire par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs Carla Esparza – Victoire via TKO (grèves) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Alexa Grasso – Gagnez via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

– vs Viviane Pereira – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 11 novembre 2017

– vs Amanda Cooper – Victoire via soumission (D’arce Choke) – Finale UFC TUF – 8 juillet 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

12) Katlyn Chookagian (13-3)

La taille: 5’9

Poids en livres.): 125

Anniversaire: 28 décembre 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Valentina Shevchenko – Défaite via TKO (grèves) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs.Jennifer Maia – Victoire par décision (unanimité) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs.Joanne Calderwood – Victoire par décision (unanimité) – UFC 238 – 8 juin 2019

– vs.Jessica Eye – Perte par décision (split) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Alexis Davis – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 28 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Claudia Gadelha (17-4)

Anniversaire: 7 décembre 1988

La taille: 5’3

Poids en livres.): 115

Combat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Randa Markos – Victoire via décision (unanimité) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs.Nina Ansaroff – Défaite par décision (unanimité) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Carla Esparza – Victoire via décision (split) – UFC 225 – 9 juin 2018

– contre Jessica Andrade – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 22 septembre 2017

– vs Karolina Kowalkiewicz – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC 212 – 3 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Marina Rodriguez – UFC Fight Night – 2 mai 2020

14) Ilima-Lei Macfarlane (11-0)

La taille: 5’4

Poids en livres.): 125

Anniversaire: 2 avril 1990

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Kate Jackson – Victoire via décision (unanimité) – Bellator 236 – 21 décembre 2019

– vs Veta Arteaga – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs Valerie Letourneau – Victoire via soumission (triangle choke) – Bellator 213 – 15 décembre 2018

– vs Alejandra Lara – Victoire via soumission (brassard) – Bellator 201-29 juin 2018

– vs Emily Ducote – Victoire via soumission (triangle armbar) – Bellator 186 – 3 novembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Angela Lee (10-2)

La taille: 5’4

Poids en livres.): 114

Anniversaire: 8 juillet 1996

Se bat actuellement avec: UN championnat

5 derniers combats:

– vs Xiong Jingnan – Gagnez via la soumission (starter arrière nu) – ONE: Century – 12 octobre 2019

– contre Michelle Nicolini – Défaite par décision (unanimité) – ONE: Masters of Destiny – 12 juillet 2019

– vs.Xiong Jingnan – Défaite via TKO (grèves) – ONE: A New Era – 31 mars 2019

– vs Mei Yamaguchi – Victoire par décision (unanimité) – ONE 73 – 19 mai 2018

– vs Istela Nunes – Victoire via soumission (étranglement anaconda) – ONE 55 – 26 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue