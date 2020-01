Classements MMA 411 poids welter: Conor McGregor, Kamaru Usman, Plus

Classements MMA officiels du 411

Division des poids mi-moyens

1) Kamaru Usman (16-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 11 mai 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Colby Covington – Victoire via TKO (grèves) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Tyron Woodley – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 30 novembre 2018

– vs Demian Maia – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

– vs Emil Weber Meek – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 14 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Usman a livré dans sa première défense de titre le mois dernier, l’un des meilleurs combats de 2019. Une guerre physique entre le champion et le challenger Colby Covington qui a laissé des affaires inachevées aux yeux de certains malgré l’arrêt. Alors qu’une revanche entre eux apparaît comme quelque chose qui pourrait arriver à la fin de l’année ou en 2021, le nom d’Usman est sur une liste restreinte de combattants qui ont une certaine chance qu’un gros salaire soit un adversaire pour Conor McGregor. Si cela ne fonctionne pas, les challengers potentiels à court terme seraient Jorge Masvidal (à moins qu’il ne devienne le prochain combat de CM) ou potentiellement un gagnant de Tyron Woodley / Leon Edwards.

2) Tyron Woodley (19-4-1)

La taille: 5’9

Anniversaire: 17 avril 1982

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Kamaru Usman – Défaite par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Darren Till – Victoire via soumission (étranglement D’Arce) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Demian Maia – Victoire par décision (unanimité) – UFC 214 – 29 juillet 2017

– vs Stephen Thompson – Victoire via décision (split) – UFC 209: Woodley vs Thompson 2 – 4 mars 2017

– contre Stephen Thompson – Tirage par décision – UFC 205 – 12 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– vs Leon Edwards – UFC sur ESPN + – 21 mars 2020

3) Jorge «Gamebred» Masvidal (35-13)

La taille: 5’11

Anniversaire: 12 novembre 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Nate Diaz – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Ben Askren – Victoire via KO (genou volant) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Darren Till – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– contre Stephen Thompson – Défaite par décision (unanimité) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Demian Maia – Défaite par décision (scission) – UFC 211 – 13 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

4) Colby Covington (15-2)

La taille: 5’11

Anniversaire: 22 février 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Kamaru Usman – Défaite via TKO (grèves) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Robbie Lawler – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 3 août 2019

– vs. Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs Demian Maia – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

– contre Dong Hyun Kim – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 17 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Il est probable que Covington se soit cassé la mâchoire lors de sa défaite contre Usman, bien qu’il n’en ait pas beaucoup parlé, voire pas du tout, depuis le combat. On n’a pas non plus parlé d’une date de retour. En supposant qu’il puisse guérir à temps pour un combat à la fin du printemps ou en été, la voie qu’il empruntera pour son voyage de rédemption vers un match revanche de combat sera l’une des histoires les plus intéressantes de l’année dans la division des poids mi-moyens.

5) «Notorious» Conor McGregor (22-4)

La taille: 5’8

Anniversaire: 14 juillet 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (grèves) – UFC 246 – 18 janvier 2020

– vs.Khabib Nurmagomedov – Perte par soumission (manivelle) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs. Eddie Alvarez – Victoire via TKO (grèves) – UFC 205 – 12 novembre 2016

– vs.Nate Diaz – Victoire via décision (split) – UFC 202 – 20 août 2016

– vs Nate Diaz – Perte via la soumission (starter arrière nu) – UFC 196 – 5 mars 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Lors de sa première action en 14 mois, McGregor a arrêté Cowboy Cerrone en 40 secondes. Même en entrant dans l’UFC 246, il semblait que la plus grande question était de savoir qui Conor se battrait ensuite, au lieu de toute préoccupation impliquant Cerrone. Aujourd’hui, cela n’a pas changé. Le président de l’UFC, Dana White, a déclaré publiquement son désir de réserver un match revanche entre Khabib Nurmagomedov et McGregor, si le premier sort de son combat contre l’UFC 249 avec Tony Ferguson toujours invaincu. Cependant, il y a un certain élan et beaucoup d’intérêt pour voir McGregor rester aux poids welters et combattre spécifiquement Jorge Masvidal. Cette idée a du sens pour Masvidal qui a dit à maintes reprises qu’il ne se concentrait pas uniquement sur une ceinture de titre et était plutôt intéressé par les plus grands combats d’argent à sa disposition – McGregor est le plus grand combat de ce type pour quiconque qu’il combat.

Si Conor McGregor est fidèle à ses intentions de rester actif cette année, il ne faudra peut-être pas longtemps avant de savoir quelle est la prochaine étape pour lui ou du moins si ce prochain combat aura lieu au poids welter ou au poids léger.

6) Nate Diaz (20-12)

La taille: 6’0

Anniversaire: 16 avril 1985

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jorge Masvidal – Perte via TKO (arrêt du médecin) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Anthony Pettis – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Conor McGregor – Défaite par décision (scission) – UFC 202: Diaz vs. McGregor 2 – 20 août 2016

– vs Conor McGregor – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC 196: McGregor vs Diaz – 5 mars 2016

– contre Michael Johnson – victoire par décision (unanimité) – UFC sur Fox: dos Anjos contre Cowboy – 19 décembre 2015

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

7) Douglas Lima (32-7)

La taille: 6’1

Anniversaire: 5 janvier 1988

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– contre Rory MacDonald – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 232 – 26 octobre 2019

– vs Michael Page – Victoire via KO (grèves) – Bellator Welterweight Grand Prix – 11 mai 2019

– vs Andrey Koreshkov – Victoire via soumission technique (starter arrière nu) – Bellator 206 – 29 septembre 2018

– contre Rory MacDonald – Défaite par décision (unanimité) – Bellator MMA – 20 janvier 2018

– vs.Lorenz Larkin – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 180-24 juin 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) Santiago Ponzinibbio (27-3)

La taille: 6’0

Anniversaire: 26 septembre 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Neil Magny – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 17 novembre 2018

– vs Mike Perry – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 16 décembre 2017

– vs Gunnar Nelson – Victoire via KO (grèves) – UFC Fight Night – 16 juillet 2017

– vs. Nordine Taleb – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 février 2017

– vs.Zak Cummings – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 6 août 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Rory MacDonald (21-6-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 22 juillet 1989

Se bat actuellement avec: PFL

5 derniers combats:

– contre Rory MacDonald – Défaite par décision (unanimité) – Bellator 232 – 26 octobre 2019

– vs Neiman Gracie – Victoire via décision (unanimité) – Bellator 222-14 juin 2019

– vs Jon Fitch – Tirage par décision (split) – Bellator Welterweight Grand Prix – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs.Gegard Mousasi – Défaite via TKO (grèves) – Bellator MMA – 29 septembre 2018

– contre Douglas Lima – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 192 – 20 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: MacDonald a signé pour rejoindre la Professional Fighters League et participera à leur tournoi poids welter 2020 avec un prix de 1 million de dollars et un championnat de la saison. Attendez-vous à ce qu’il démarre au printemps.

10) Leon Edwards (18-3)

La taille: 6’0

Anniversaire: 25 août 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Rafael dos Anjos – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 20 juillet 2019

– vs Gunnar Nelson – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– vs Donald Cerrone – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 23 juin 2018

– vs Peter Sobotta – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 17 mars 2018

– contre Bryan Barbarena – Victoire par décision (unanimité) – 2 septembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Tyron Woodley – UFC sur ESPN + – 21 mars 2020

11) Demian Maia (28-9)

La taille: 6’0

Anniversaire: 6 novembre 1977

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Ben Askren – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 26 octobre 2019

– vs Anthony Rocco Martin – Victoire via décision (split) – UFC sur ESPN – 29 juin 2019

– vs Lyman Good – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 2 février 2019

– vs.Kamaru Usman – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

– contre Colby Covington – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Gilbert Burns – UFC Fight Night – 14 mars 2020

Commentaire: Ce combat entre Maia et Gilbert Burns est un combat incontournable. Deux Brésiliens, deux des meilleurs grapplers de soumission au monde – selon les règles du MMA. Maia a remporté ses trois derniers combats, Burns est sur une séquence de quatre victoires consécutives.

12) Stephen «Wonderboy» Thompson (15-4-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 11 février 1983

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Vicente Luque – Victoire par décision (unanimité) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs.Anthony Pettis – Perte via KO (punch) – UFC Fight Night – 23 mars 2019

– contre Darren Till – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 27 mai 2018

– vs.Jorge Masvidal – Victoire par décision (unanimité) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Tyron Woodley – Défaite par décision (split) – UFC 209: Woodley vs Thompson 2 – 4 mars 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) «Ruthless» Robbie Lawler (28-14, 1 NC)

La taille: 5’11

Anniversaire: 20 mars 1982

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– contre Colby Covington – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 3 août 2019

– vs Ben Askren – Perte via la soumission (starter bulldog) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs. Rafael dos Anjos – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 16 décembre 2017

– vs Donald Cerrone – Victoire via décision (unanimité) – UFC 214 – 29 juillet 2017

– vs Tyron Woodley – Perte via KO (coup de poing) – UFC 201: Lawler vs Woodley – 30 juillet 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

14) Jon Fitch (31-7-2, 1 NC)

La taille: 6’0

Anniversaire: 24 février 1978

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Rory MacDonald – Tirage par décision (split) – Grand Prix Bellator poids mi-moyens – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs Paul Daley – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 199-12 mai 2018

– vs Brian Foster – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – PFL – 30 juin 2017

– vs Jake Shields – Victoire par décision (unanimité) – WSOF 34 – 31 décembre 2016

– vs Joao Zeferino – Victoire par décision (unanimité) – WSOF 30-2 avril 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Geoff Neal (13-2)

La taille: 5’11

Anniversaire: 28 août 1990

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Mike Perry – Victoire via TKO (coup de tête) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Niko Price – Victoire via TKO (grèves) – UFC 240 – 27 juillet 2019

– vs Belal Muhammad – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 19 janvier 2019

– vs Frank Camacho – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs Brian Camozzi – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 18 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue