Classements MMA des poids moyens 411: Israël Adesanya, Yoel Romero, Plus

Classements MMA officiels du 411

Division poids moyen (185 livres)

1) Israël Adesanya (18-0)

La taille: 6’4

Anniversaire: 22 juillet 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Robert Whittaker – Victoire via KO (grèves) – UFC 243 – 6 octobre 2019

– vs.Kelvin Gastelum – Victoire par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Anderson Silva – Victoire via décision (unanimité) – UFC 234 – 9 février 2019

– vs Derek Brunson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs. Brad Tavares – Victoire via décision (unanimité) – Finale UFC TUF – 6 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– contre Yoel Romero – UFC 248 – 7 mars 2020

Commentaire: Avec Paulo Costa blessé, personne ne profite plus que Yoel Romero. Bien qu’il n’ait pas remporté un combat en près de deux années complètes, Romero sera le premier homme à affronter le champion Israel Adesanya à l’UFC 248 le mois prochain.

2) Robert Whittaker (20-5)

La taille: 6 ′

Anniversaire: 20 décembre 1990

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Israel Adesanya – Défaite via KO (grèves) – UFC 243 – 6 octobre 2019

– vs Yoel Romero – Victoire via décision (split) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs.Yoel Romero – Victoire par décision (unanimité) – UFC 213 – 8 juillet 2017

– vs.Jacare Souza – Victoire via TKO (grèves) – UFC on Fox – 15 avril 2017

– vs Derek Brunson – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 26 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Whittaker avait été signé pour combattre Jared Cannonier le mois prochain, mais s’est retiré du combat le mois dernier pour des raisons personnelles.

3) Paulo Costa (13-0)

La taille: 6’0

Anniversaire: 21 avril 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Yoel Romero – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs.Uriah Hall – Victoire via TKO (grèves) – UFC 226 – 7 juillet 2018

– vs Johny Hendricks – Victoire via TKO (grèves) – UFC 217 – 4 novembre 2017

– vs Oluwale Bamgbose – Victoire via TKO (grèves) – UFC 212 – 3 juin 2017

– vs Garreth McLellan – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 11 mars 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

4) Yoel Romero (13-4)

La taille: 5’10

Anniversaire: 30 avril 1977

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Paulo Costa – Défaite par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs. Robert Whittaker – Perte par décision (split) – UFC 225 – 9 juin 2018

– vs Luke Rockhold – Victoire via KO (grèves) – UFC 221 – 11 février 2018

– vs Robert Whittaker – Défaite par décision (unanimité) – UFC 213 – 8 juillet 2017

– vs Chris Weidman – Victoire via KO (genou volant) – UFC 205: Alvarez vs McGregor – 12 novembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– vs Israel Adesanya – UFC 248 – 7 mars 2020

5) Darren Till (18-2-1)

La taille: 6’0

Anniversaire: 24 décembre 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Kelvin Gastelum – Victoire via décision (split) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs.Jorge Masvidal – Perte via KO (punch) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– vs Tyron Woodley – Perte via la soumission (étranglement D’Arce) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– contre Stephen Thompson – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 27 mai 2018

– vs Donald Cerrone – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 21 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

6) Jared Cannonier (13-4)

La taille: 5’11

Anniversaire: 3 mars 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jack Hermansson – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 28 septembre 2019

– vs Anderson Silva – Victoire via TKO (coup de pied de jambe) – UFC 237 – 11 mai 2019

– vs David Branch – Victoire via TKO (grèves) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs Dominick Reyes – Défaite via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

– vs.Jan Blachowicz – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 16 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs TBA – UFC 248 – 7 mars 2020

Commentaire: Jared espère combattre Kelvin Gastelum, bien qu’aucun combat de remplacement n’ait encore été annoncé.

7) Kelvin Gastelum (15-5, 1 NC)

La taille: 5’9

Anniversaire: 24 octobre 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Darren Till – Perte via décision (split) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs. Israel Adesanya – Défaite par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs.Jacare Souza – Victoire via décision (split) – UFC 224 – 12 mai 2018

– vs Michael Bisping – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 25 novembre 2017

– vs Chris Weidman – Perte via la soumission (étranglement du triangle de bras) – UFC sur Fox – 22 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) Jack Hermansson (20-5)

La taille: 6’1

Anniversaire: 10 juin 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jared Cannonier – Défaite via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 28 septembre 2019

– vs.Jacare Souza – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 27 avril 2019

– contre David Branch – Soumission via soumission (étrangleur à guillotine) – UFC sur ESPN – 30 mars 2019

– vs Gerald Meerschaert – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – UFC sur Fox – 15 décembre 2018

– vs Thales Leites – Victoire via TKO (grèves) – UFC 224 – 12 mai 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Derek Brunson (20-7)

La taille: 6’1

Anniversaire: 4 janvier 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– contre Ian Heinisch – Victoire par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs.Elias Theodorou – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 4 mai 2019

– vs. Israel Adesanya – Défaite via TKO (grèves) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs.Jacare Souza – Perte via KO (coup de tête et coups de poing) – UFC sur Fox – 27 janvier 2018

– vs Lyoto Machida – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 28 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Edmen Shahbazyan – UFC 248 – 7 mars 2020

10) Rafael Lovato Jr. (10-0)

La taille: 6’3

Anniversaire: 25 juin 1983

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs.Gegard Mousasi – Victoire par décision (unanimité) – Bellator – 22 juin 2019

– vs John Salter – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – Bellator 205 – 21 septembre 2018

– contre Gerald Harris – Soumission via soumission (brassard) – Bellator 198-28 avril 2018

– vs Chris Honeycutt – Victoire via décision (unanimité) – Bellator 189 – 1er décembre 2017

– vs Mike Rhodes – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – Bellator 181-14 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Lovato est apparu sur le podcast MMA de Joe Rogan la semaine dernière et a parlé de ce qu’il traite actuellement. Un scanner cérébral l’année dernière avant son combat contre Gegard Mousasi a révélé une maladie appelée cavernome. Il espère pouvoir continuer sa carrière à l’avenir, mais il se concentre actuellement sur sa santé en ce moment et sur ce qui pourrait être nécessaire compte tenu de la santé de son cerveau.

Bellator a publié une déclaration disant qu’ils soutiennent Lovato alors qu’il rend public cette affaire difficile. Ils n’ont pris aucune décision en ce qui concerne l’état du championnat des poids moyens de Lovato.

11) Gegard Mousasi (46-7-2)

La taille: 6’0

Anniversaire: 1 août 1985

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Lyoto Machida – Victoire via décision (split) – Bellator MMA – 28 septembre 2019

– vs. Rafael Lovato Jr. – Défaite par décision (unanimité) – Bellator MMA – 22 juin 2019

– contre Rory MacDonald – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 206 – 29 septembre 2018

– vs Rafael Carvalho – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 200 – 25 mai 2018

– vs Alexander Shlemenko – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 185-20 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

12) Omari Akhmedov (20-4-1)

La taille: 6 ’

Anniversaire: 12 octobre 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs. Ian Heinisch – Victoire par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs.Zak Cummings – Victoire par décision (unanimité) – UFC 242 – 7 septembre 2019

– vs.Tim Boetsch – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 9 mars 2019

– vs.Marvin Vettori – Tirage par décision (split) – UFC 219 – 30 décembre 2017

– vs Abdul Razak Alhassan – Victoire par décision (split) – UFC Fight Night – 28 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Edmen Shahbazyan (11-0)

La taille: 6’2

Anniversaire: 20 novembre 1997

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Brad Tavares – Victoire via KO (coup de tête) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Jack Marshman – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs Charles Byrd – Victoire via TKO (grèves) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Darren Stewart – Victoire via décision (split) – Finale UFC TUF – 30 novembre 2018

– vs Antonio Jones – Victoire via TKO (grèves) – DW Contender Series – 17 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– contre Derek Brunson – UFC 248 – 7 mars 2020

14) Ian «Hurricane» Heinisch (13-3)

La taille: 5’11

Anniversaire: 5 août 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Omari Akhmedov – Défaite par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs.Derek Brunson – Défaite par décision (unanimité) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs Antonio Carlos Jr. – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 18 mai 2019

– vs.Cezar Ferreira – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 17 novembre 2018

– vs Justin Sumter – Victoire via KO (coudes) – DW Contender Series – 31 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Lyoto Machida (26-9)

La taille: 6’1

Anniversaire: 30 mai 1978

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs.Gegard Mousasi – Perte par décision (scission) – Bellator MMA – 28 septembre 2019

– vs Chael Sonnen – Victoire via TKO (grèves) – Bellator MMA – 14 juillet 2019

– vs Rafael Carvalho – Victoire par décision (split) – Bellator 213 – 15 décembre 2018

– vs Vitor Belfort – Victoire via KO (coup de pied avant) – UFC 224 – 12 mai 2018

– vs.Eryk Anders – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 3 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue