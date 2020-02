Classements MMA légers et lourds de 411: Jon Jones, Dominick Reyes, Plus

Classements MMA officiels du 411: Division des poids lourds légers

Division poids léger léger (205 lb)

1) Jon Jones (26-1, 1 NC)

La taille: 6’4

Anniversaire: 19 juillet 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Dominick Reyes – Victoire par décision (unanimité) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Thiago Santos – Victoire par décision (split) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– contre Anthony Smith – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Alexander Gustafsson – Victoire via TKO (grèves) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– contre Daniel Cormier – Pas de concours (à l’origine – Gagnez via KO (coups de poing)) – UFC 214 – 29 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Jones a gagné samedi soir par décision unanime contre Dominick Reyes, bien que ce fut un combat plus serré que cela ne le laisse penser. Jones a semblé gagner des rounds grâce aux éliminations, bien que le combat n’ait jamais duré plus de quelques secondes au sol avant de revenir aux pieds. Reyes était fatigué lors des manches de championnat et il semblait que la manche 3 était le facteur décisif dans la lutte.

Qui est le prochain pour Jones? S’il a l’intention de rester dans des poids lourds légers dans un avenir proche, peut-être que Corey Anderson peut enfin gagner ce combat pour le titre.

2) Thiago Santos (21-7)

La taille: 6’2

Anniversaire: 7 janvier 1984

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jon Jones – Perte par décision (split) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs.Jan Blachowicz – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs.Jimi Manuwa – Victoire via KO (grèves) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs.Eryk Anders – Victoire via TKO (coudes) – UFC Fight Night – 22 septembre 2018

– vs Kevin Holland – Victoire via décision (unanimité) – UFC 227 – 4 août 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

3) Dominick Reyes (12-1)

La taille: 6’4

Anniversaire: 26 décembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jon Jones – Perte par décision (unanimité) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Chris Weidman – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 18 octobre 2019

– vs. Volkan Oezdemir – Victoire via décision (split) – UFC sur ESPN + – 16 mars 2019

– vs Ovince St. Preux – Victoire par décision (unanimité) – UFC 229 – 6 octobre 2018

– vs.Jared Cannonier – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 19 mai 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

4) Ryan Bader (27-5, 1 NC)

La taille: 6’2

Anniversaire: 7 juin 1983

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Cheick Kongo – No Contest – Bellator – 7 septembre 2019

– contre Fedor Emelianenko – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 214 – 26 janvier 2019

– vs Matt Mitrione – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 207 – 12 octobre 2018

– vs King Mo Lawal – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 199 – 12 mai 2018

– vs Linton Vassell – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 186 – 3 novembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Vadim Nemkov – Bellator 243 – 9 mai 2020

Commentaire: Bader défendra le championnat Bellator des poids lourds légers pour la première fois ce printemps en plus de deux ans. Il a remporté son titre des poids lourds dans cette période, mais est de retour dans sa division “à domicile” contre Vadim Nemkov qui a 10 de ses 11 victoires par finitions.

5) Anthony Smith (32-14)

La taille: 6’4

Anniversaire: 26 juillet 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Alexander Gustafsson – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC sur ESPN + – 1er juin 2019

– vs.Jon Jones – Perte par décision (unanimité) – UFC 235-2 mars 2019

– vs Volkan Oezdemir – Victoire via soumission (starter nu) – UFC Fight Night – 27 octobre 2018

– vs Shogun Rua – Victoire via KO (grèves) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

– vs Rashad Evans – Victoire via KO (genou) – UFC 225 – 9 juin 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs Glover Teixeira – UFC Fight Night – 25 avril 2020

6) Corey Anderson (13-4)

La taille: 6’3

Anniversaire: 22 septembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Johnny Walker – Victoire via TKO (grèves) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs.Ilir Latifi – Victoire par décision (unanimité) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Glover Teixeira – Gagnez par décision – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

– vs Patrick Cummins – Victoire par décision – UFC Fight Night – 21 avril 2018

– vs Ovince St. Preux – Défaite via KO (coup de tête) – UFC 217 – 4 novembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Jan Blachowicz – UFC Fight Night – 15 février 2020

7) Jan Blachowicz (25-8)

Anniversaire: 24 février 1983

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Jacare Souza – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 16 novembre 2019

– vs Luke Rockhold – Victoire via KO (punch) – UFC 239 – 6 juillet 2019

– vs.Thiago Santos – Défaite via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 23 février 2019

– vs Nikita Krylov – Victoire via la soumission (étranglement du triangle du bras) – UFC Fight Night – 15 septembre 2018

– vs.Jimi Manuwa – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 17 mars 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs Corey Anderson – UFC Fight Night – 15 février 2020

8) Tomasz Narkun (17-3)

La taille: 6’3

Anniversaire: 3 décembre 1989

Se bat actuellement avec: KSW

5 derniers combats:

– vs Przemyslaw Mysiala – Soumission via soumission (étrangleur à guillotine) – KSW 50 – 14 septembre 2019

– vs Philip De Fries – Défaite par décision (unanimité) – KSW 47 – 23 mars 2019

– vs.Mamed Khalidov – Victoire par décision (unanimité) – KSW 46 – 1er décembre 2018

– vs Mamed Khalidov – Victoire via soumission (étranglement triangle) – KSW 42 – 3 mars 2018

– vs Marcin Wojclk – Victoire via soumission (étranglement triangle) – KSW 39 – 27 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Mauricio «Shogun» Rua (26-11-1)

Anniversaire: 25 novembre 1981

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Paul Craig – Tirage par décision (split) – UFC Fight Night – 16 novembre 2019

– vs.Tyson Pedro – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 1er décembre 2018

– contre Anthony Smith – Défaite via KO (grèves) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

– vs.Gian Villante – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 11 mars 2017

– vs Corey Anderson – Victoire via décision (split) – UFC 198-14 mai 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

10) Vadim Nemkov (11-2)

La taille: 6’0

Anniversaire: 20 juin 1992

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Rafael Carvalho – Victoire via soumission (starter arrière nu) – Bellator 230 – 12 octobre 2019

– vs Phil Davis – Victoire via décision (split) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– contre Liam McGeary – Victoire via TKO (coups de pied de jambe) – Bellator 194-16 février 2018

– contre Philipe Lins – Victoire via KO (grèves) – Bellator 182 – 25 août 2017

– vs Alison Vicente – Victoire via TKO (grèves) – RIZIN FF WGP – 29 décembre 2016

Prochaine apparition prévue:

– contre Ryan Bader – Bellator 243 – 9 mai 2020

11) Glover Teixeira (30-7)

La taille: 6’2

Anniversaire: 28 octobre 1979

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Nikita Krylov – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 14 septembre 2019

– vs Ion Cutelaba – Victoire via soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 27 avril 2019

– vs Karl Roberson – Victoire via la soumission (étranglement du triangle du bras) – UFC Fight Night – 19 janvier 2019

– vs Corey Anderson – Défaite par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 22 juillet 2018

– vs Misha Cirkunov – Victoire via TKO (grèves) – UFC on Fox – 16 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Anthony Smith – UFC Fight Night – 25 avril 2020

12) Phil Davis (21-5, 1 sans concours)

La taille: 6’2

Anniversaire: 25 septembre 1984

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Karl Albrektsson – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 231 – 25 octobre 2019

– contre Liam McGeary – Victoire via TKO (blessure) – Bellator 220 – 27 avril 2019

– vs.Vadim Nemkov – Défaite par décision (scission) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– contre Linton Vassell – Victoire via KO (coup de tête) – Bellator 200 – 25 mai 2018

– vs. Leo Leite – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 186 – 3 novembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Volkan Oezdemir (17-4)

La taille: 6’1

Anniversaire: 19 septembre 1989

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Aleksander Rakic ​​- Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 21 décembre 2019

– vs.Ilir Latifi – Victoire via KO (grèves) – UFC Fight Night – 10 août 2019

– vs. Dominick Reyes – Défaite par décision (split) – UFC sur ESPN + – 16 mars 2019

– contre Anthony Smith – Perte via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 27 octobre 2018

– vs Daniel Cormier – Défaite via TKO (grèves) – UFC 220-20 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

14) Johnny Walker (17-4)

La taille: 6’6

Anniversaire: 30 mars 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Corey Anderson – Défaite via TKO (grèves) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Misha Cirkunov – Victoire via TKO (grèves) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Justin Ledet – Gagnez via TKO (spinning backlist) – UFC Fight Night – 2 février 2019

– contre Khalil Rountree Jr. – Victoire via KO (coude) – UFC Fight Night – 17 novembre 2018

– vs Henrique da Silva – Victoire par décision (unanimité) – Contender Series Brazil – 11 août 2018

Prochaine apparition prévue:

– contre Nikita Krylov – UFC Fight Night – 14 mars 2020

15) Ryan «Superman» Spann (17-5)

La taille: 6’5

Anniversaire: 24 août 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Devin Clark – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – UFC Fight Night – 12 octobre 2019

– vs Antonio Rogerio Nogueira – Victoire via KO (grèves) – UFC 237 – 11 mai 2019

– vs Luis Henrique Barbosa de Oliveira – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 22 septembre 2018

– vs Emiliano Sordi – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – DW Tuesday Contender Series – 19 juin 2018

– vs Alex Nicholson – Victoire via KO (grèves) – LFA 32 – 26 janvier 2018

Prochaine apparition prévue:

– vs Paul Craig – UFC Fight Night – 21 mars 2020