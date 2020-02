Classements MMA poids plume de 411: Max Holloway, Patricio Freire, Plus

Classements MMA officiels du 411

Division poids plume (145 lb)

1) Alexander Volkanovski (21-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 29 septembre 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Max Holloway – Victoire par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Jose Aldo – Victoire par décision (unanimité) – UFC 237 – 10 mai 2019

– vs Chad Mendes – Victoire via TKO (grèves) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Darren Elkins – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 14 juillet 2018

– vs Jeremy Kennedy – Victoire via TKO (grèves) – UFC 221 – 10 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Rien n’est encore officiel, mais il est probable qu’une revanche entre Volkanovski et Holloway pourrait être annoncée au cours du mois prochain. Un match revanche est probable étant donné que Holloway a été champion pendant une longue période et qu’il n’y a pas de meilleur concurrent évident sinon. En fonction de ce qui se passe s’ils ont le match revanche, nous pourrions peut-être avoir droit à une trilogie avant la fin de l’année.

2) Max Holloway (21-5)

La taille: 5’11

Anniversaire: 4 décembre 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Alexander Volkanovski – Défaite par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Frankie Edgar – Victoire par décision (unanimité) – UFC 240 – 27 juillet 2019

– vs.Dustin Poirier – Défaite par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Brian Ortega – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Jose Aldo – Victoire via TKO (grèves) – UFC 218 – 2 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

3) Brian Ortega (14-1, 1 NC)

La taille: 5’10

Anniversaire: 21 février 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Max Holloway – Perte via TKO (arrêt du médecin) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Frankie Edgar – Victoire via KO (punch) – UFC 222 – 3 mars 2018

– vs Cub Swanson – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – UFC Fight Night – 9 décembre 2017

– vs Renato Moicano – Victoire via la soumission (starter à guillotine) – UFC 214 – 29 juillet 2017

– vs Clay Guida – Victoire via KO (genou) – UFC 199: Rockhold vs Bisping – 4 juin 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Ortega a raté l’année dernière en raison d’une blessure, puis a été contraint de quitter un combat prévu avec le zombie coréen en raison d’une blessure. Son retour n’est pas trop loin et pourrait venir contre Zabit Magomedsharipov.

4) Patricio «Pitbull» Freire (30-4)

La taille: 5’5

Anniversaire: 7 juillet 1987

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Juan Archuleta – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 228 – 28 septembre 2019

– vs Michael Chandler – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 221 – 11 mai 2019

– vs Emmanuel Sanchez – Victoire via décision (unanimité) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Daniel Weichel – Victoire via décision (split) – Bellator MMA – 14 juillet 2018

– vs Daniel Straus – Victoire via la soumission (étrangleur à guillotine) – Bellator 178 – 21 avril 2017

Prochaine apparition prévue:

– contre Pedro Carvalho – Bellator 241 – 13 mars 2020

Commentaire: Patricio est un double champion de Bellator au poids plume et léger. Il n’a pas défendu le championnat 145 divisions depuis 2018, mais cela est sur le point de changer. Le grand prix des plumes de Bellator débutera le mois prochain et Pitbull défendra le titre au premier tour contre Pedro Carvalho, un combattant du Portugal qui est invaincu depuis 2017.

5) Josh Emmett (15-2)

La taille: 5’6

Anniversaire: 4 mars 1985

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Mirsad Bektic – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 juillet 2019

– vs Michael Johnson – Victoire via KO (punch) – UFC sur ESPN 2 – 30 mars 2019

– vs Jeremy Stephens – Défaite via KO (grèves) – UFC sur Fox – 24 février 2018

– vs Ricardo Lamas – Victoire via KO (punch) – UFC on Fox – 16 décembre 2017

– vs Felipe Arantes – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 21 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

6) Zabit Magomedsharipov (18-1)

La taille: 6’1

Anniversaire: 1 mars 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Calvin Kattar – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 9 novembre 2019

– vs Jeremy Stephens – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Brandon Davis – Victoire via soumission (genou) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs.Kyle Bochniak – Victoire par décision (unanimité) – UFC 223 – 7 avril 2018

– vs Sheymon Moraes – Victoire via soumission (étranglement anaconda) – UFC Fight Night – 25 novembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

7) Yair Rodriguez (12-2, 1 NC)

La taille: 5’11

Anniversaire: 6 octobre 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jeremy Stephens – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 18 octobre 2019

– vs Jeremy Stephens – No Contest (poke eye accidentel) – UFC Fight Night – 21 septembre 2019

– vs Chan Sung Jung – Victoire via KO (coude) – UFC Fight Night – 10 novembre 2018

– vs Frankie Edgar – Perte via TKO (arrêt du médecin) – UFC 211 – 13 mai 2017

– vs.B.J. Penn – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 15 janvier 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) «Le zombie coréen» Chan Sung Jung (16-5)

La taille: 5’9

Anniversaire: 17 mars 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Frankie Edgar – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 21 décembre 2019

– vs Renato Moicano – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 22 juin 2019

– vs Yair Rodriguez – Perte via KO (coude) – UFC Fight Night – 10 novembre 2018

– vs Dennis Bermudez – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 4 février 2017

– vs Jose Aldo – Perte via TKO (coups de poing) – UFC 163: Aldo vs Korean Zombie – 3 août 2013

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

9) Frankie Edgar (23-8-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 16 octobre 1981

Se bat actuellement avec: UFC

6 derniers combats:

– vs.Chan Sung Jung – Défaite via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 21 décembre 2019

– vs.Max Holloway – Défaite par décision (unanimité) – UFC 240-27 juillet 2019

– vs Cub Swanson – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 21 avril 2018

– contre Brian Ortega – Perte via KO (coup de poing) – UFC 222 – 3 mars 2018

– vs Yair Rodriguez – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 211 – 13 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

10) Jeremy “Lil’ Heathen “Stephens (28-17, 1 NC)

La taille: 5’9

Anniversaire: 26 mai 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Yair Rodriguez – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 18 octobre 2019

– vs.Yair Rodriguez – No Contest (accidentel eye poke) – UFC Fight Night – 21 septembre 2019

– vs.Zabit Magomedsharipov – Défaite par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Jose Aldo – Défaite via TKO (grèves) – UFC on Fox – 28 juillet 2018

– vs Josh Emmett – Victoire via KO (grèves) – UFC sur Fox – 24 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– contre Calvin Kattar – UFC 249 – 18 avril 2020

11) Emmanuel «El Matador» Sanchez (19-4)

La taille: 5’9

Anniversaire: 11 août 1990

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Tywan Claxton – Victoire via soumission (étranglement triangle) – Bellator 226 – 7 septembre 2019

– vs Georgi Karakhanyan – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 218 – 22 mars 2019

– vs Pitbull Freire – Défaite par décision (unanimité) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Sam Sicilia – Victoire via la soumission (étranglement du triangle de bras) – Bellator 198-28 avril 2018

– vs Daniel Straus – Victoire via soumission (étranglement triangle) – Bellator MMA – 6 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– vs Daniel Weichel – Bellator 241 – 13 mars 2020

12) Mateusz Gamrot (15-0, 1 NC)

La taille: 5’10

Anniversaire: 11 décembre 1990

Se bat actuellement avec: KSW

5 derniers combats:

– vs.Kleber Koike Erbst – Victoire par décision (unanimité) – KSW 46 – 1er décembre 2018

– vs Grzegorz Szulakowski – Victoire via soumission (Keylock) – KSW 42 – 3 mars 2018

– vs Norman Parke – No Contest (eye poke) – KSW 40 – 22 octobre 2017

– vs Norman Parke – Victoire par décision (unanimité) – KSW 39 – 27 mai 2017

– vs Renato Gomes Gabriel – Victoire via soumission (crochet talon) – KSW 36 – 1er octobre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Shane Burgos (13-1)

La taille: 5’11

Anniversaire: 19 mars 1991

Se bat actuellement avec: Agent libre

5 derniers combats:

– vs.Makwan Amirkhani – Victoire via TKO (grèves) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Cub Swanson – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 4 mai 2019

– vs Kurt Holobaugh – Victoire via soumission (brassard) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs.Calvin Kattar – Défaite via TKO (grèves) – UFC 220-20 janvier 2018

– vs Godofredo Pepey – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 22 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

14) Dan Ige (13-2)

La taille: 5’7

Anniversaire: 6 août 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Mirsad Bektic – Victoire via décision (split) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Kevin Aguilar – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 22 juin 2019

– vs Danny Henry – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– vs Jordan Griffin – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 15 décembre 2018

– vs Mike Santiago – Victoire via TKO (grèves) – UFC 225 – 9 juin 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Sodiq Yusuff (11-1)

La taille: 5’9

Anniversaire: 19 mai 1993

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Andre Fili – Victoire via décision (unanimité) – UFC 246 – 18 janvier 2020

– vs Gabriel Benitez – Victoire via TKO (grèves) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs. Sheymon Moraes – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 30 mars 2019

– vs Suman Mokhtarian – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 1er décembre 2018

– vs Mike Davis – Victoire par décision (unanimité) – DW Tuesday Night Series – 24 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue