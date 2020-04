Classements MMA poids plume du 411: Alexander Volkanovski, Max Holloway, Plus

Classements MMA officiels du 411

Division poids plume (145 lb)

1) Alexander Volkanovski (21-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 29 septembre 1988

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Max Holloway – Victoire par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Jose Aldo – Victoire par décision (unanimité) – UFC 237 – 10 mai 2019

– vs Chad Mendes – Victoire via TKO (grèves) – UFC 232 – 29 décembre 2018

– vs Darren Elkins – Victoire via décision (unanimité) – UFC Fight Night – 14 juillet 2018

– vs Jeremy Kennedy – Victoire via TKO (grèves) – UFC 221 – 10 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

2) Max Holloway (21-5)

La taille: 5’11

Anniversaire: 4 décembre 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Alexander Volkanovski – Défaite par décision (unanimité) – UFC 245-14 décembre 2019

– vs Frankie Edgar – Victoire par décision (unanimité) – UFC 240 – 27 juillet 2019

– vs.Dustin Poirier – Défaite par décision (unanimité) – UFC 236 – 13 avril 2019

– vs Brian Ortega – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Jose Aldo – Victoire via TKO (grèves) – UFC 218 – 2 décembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

3) Patricio «Pitbull» Freire (30-4)

La taille: 5’5

Anniversaire: 7 juillet 1987

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Juan Archuleta – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 228 – 28 septembre 2019

– vs Michael Chandler – Victoire via TKO (grèves) – Bellator 221 – 11 mai 2019

– vs Emmanuel Sanchez – Victoire via décision (unanimité) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Daniel Weichel – Victoire via décision (split) – Bellator MMA – 14 juillet 2018

– vs Daniel Straus – Victoire via la soumission (étrangleur à guillotine) – Bellator 178 – 21 avril 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

4) Brian Ortega (14-1, 1 NC)

La taille: 5’10

Anniversaire: 21 février 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Max Holloway – Perte via TKO (arrêt du médecin) – UFC 231 – 8 décembre 2018

– vs Frankie Edgar – Victoire via KO (punch) – UFC 222 – 3 mars 2018

– vs Cub Swanson – Victoire via soumission (étrangleur à guillotine) – UFC Fight Night – 9 décembre 2017

– vs Renato Moicano – Victoire via la soumission (starter à guillotine) – UFC 214 – 29 juillet 2017

– vs Clay Guida – Victoire via KO (genou) – UFC 199: Rockhold vs Bisping – 4 juin 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

5) Josh Emmett (15-2)

La taille: 5’6

Anniversaire: 4 mars 1985

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Mirsad Bektic – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 13 juillet 2019

– vs Michael Johnson – Victoire via KO (punch) – UFC sur ESPN 2 – 30 mars 2019

– vs Jeremy Stephens – Défaite via KO (grèves) – UFC sur Fox – 24 février 2018

– vs Ricardo Lamas – Victoire via KO (punch) – UFC on Fox – 16 décembre 2017

– vs Felipe Arantes – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 21 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

6) Zabit Magomedsharipov (18-1)

La taille: 6’1

Anniversaire: 1 mars 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Calvin Kattar – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 9 novembre 2019

– vs Jeremy Stephens – Victoire par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Brandon Davis – Victoire via soumission (genou) – UFC 228 – 8 septembre 2018

– vs.Kyle Bochniak – Victoire par décision (unanimité) – UFC 223 – 7 avril 2018

– vs Sheymon Moraes – Victoire via soumission (étranglement anaconda) – UFC Fight Night – 25 novembre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

7) Yair Rodriguez (12-2, 1 NC)

La taille: 5’11

Anniversaire: 6 octobre 1992

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Jeremy Stephens – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 18 octobre 2019

– vs Jeremy Stephens – No Contest (poke eye accidentel) – UFC Fight Night – 21 septembre 2019

– vs Chan Sung Jung – Victoire via KO (coude) – UFC Fight Night – 10 novembre 2018

– vs Frankie Edgar – Perte via TKO (arrêt du médecin) – UFC 211 – 13 mai 2017

– vs.B.J. Penn – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 15 janvier 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

8) «Le zombie coréen» Chan Sung Jung (16-5)

La taille: 5’9

Anniversaire: 17 mars 1987

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Frankie Edgar – Victoire via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 21 décembre 2019

– vs Renato Moicano – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 22 juin 2019

– vs Yair Rodriguez – Perte via KO (coude) – UFC Fight Night – 10 novembre 2018

– vs Dennis Bermudez – Victoire via KO (punch) – UFC Fight Night – 4 février 2017

– vs Jose Aldo – Perte via TKO (coups de poing) – UFC 163: Aldo vs Korean Zombie – 3 août 2013

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Le Zombie coréen espère commencer à se battre en mai à la suite de la blessure qui a forcé l’UFC à annuler le combat prévu entre lui et Brian Ortega.

9) Frankie Edgar (23-8-1)

La taille: 5’6

Anniversaire: 16 octobre 1981

Se bat actuellement avec: UFC

6 derniers combats:

– vs.Chan Sung Jung – Défaite via TKO (grèves) – UFC sur ESPN – 21 décembre 2019

– vs.Max Holloway – Défaite par décision (unanimité) – UFC 240-27 juillet 2019

– vs Cub Swanson – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 21 avril 2018

– contre Brian Ortega – Perte via KO (coup de poing) – UFC 222 – 3 mars 2018

– vs Yair Rodriguez – Victoire via TKO (arrêt du médecin) – UFC 211 – 13 mai 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

10) Emmanuel «El Matador» Sanchez (19-4)

La taille: 5’9

Anniversaire: 11 août 1990

Se bat actuellement avec: Bellator MMA

5 derniers combats:

– vs Tywan Claxton – Victoire via soumission (étranglement triangle) – Bellator 226 – 7 septembre 2019

– vs Georgi Karakhanyan – Victoire par décision (unanimité) – Bellator 218 – 22 mars 2019

– vs Pitbull Freire – Défaite par décision (unanimité) – Bellator 209 – 15 novembre 2018

– vs Sam Sicilia – Victoire via la soumission (étranglement du triangle de bras) – Bellator 198-28 avril 2018

– vs Daniel Straus – Victoire via soumission (étranglement triangle) – Bellator MMA – 6 octobre 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

11) Mateusz Gamrot (15-0, 1 NC)

La taille: 5’10

Anniversaire: 11 décembre 1990

Se bat actuellement avec: KSW

5 derniers combats:

– vs.Kleber Koike Erbst – Victoire par décision (unanimité) – KSW 46 – 1er décembre 2018

– vs Grzegorz Szulakowski – Victoire via soumission (Keylock) – KSW 42 – 3 mars 2018

– vs Norman Parke – No Contest (eye poke) – KSW 40 – 22 octobre 2017

– vs Norman Parke – Victoire par décision (unanimité) – KSW 39 – 27 mai 2017

– vs Renato Gomes Gabriel – Victoire via soumission (crochet talon) – KSW 36 – 1er octobre 2016

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

12) Jeremy “Lil’ Heathen “Stephens (28-17, 1 NC)

La taille: 5’9

Anniversaire: 26 mai 1986

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Yair Rodriguez – Défaite par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 18 octobre 2019

– vs.Yair Rodriguez – No Contest (accidentel eye poke) – UFC Fight Night – 21 septembre 2019

– vs.Zabit Magomedsharipov – Défaite par décision (unanimité) – UFC 235 – 2 mars 2019

– vs Jose Aldo – Défaite via TKO (grèves) – UFC on Fox – 28 juillet 2018

– vs Josh Emmett – Victoire via KO (grèves) – UFC sur Fox – 24 février 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

13) Shane Burgos (13-1)

La taille: 5’11

Anniversaire: 19 mars 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Makwan Amirkhani – Victoire via TKO (grèves) – UFC 244 – 2 novembre 2019

– vs Cub Swanson – Victoire via décision (split) – UFC Fight Night – 4 mai 2019

– vs Kurt Holobaugh – Victoire via soumission (brassard) – UFC 230 – 3 novembre 2018

– vs.Calvin Kattar – Défaite via TKO (grèves) – UFC 220-20 janvier 2018

– vs Godofredo Pepey – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur Fox – 22 juillet 2017

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

Commentaire: Le mois dernier, Shane Burgos a confirmé à Brett Okamoto d’ESPN qu’il avait signé un nouvel accord avec l’UFC. Sa victoire en novembre était le dernier combat de son ancien contrat.

14) Dan Ige (13-2)

La taille: 5’7

Anniversaire: 6 août 1991

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs.Mirsad Bektic – Victoire via décision (split) – UFC 247 – 8 février 2020

– vs Kevin Aguilar – Victoire par décision (unanimité) – UFC Fight Night – 22 juin 2019

– vs Danny Henry – Victoire via la soumission (starter arrière nu) – UFC Fight Night – 16 mars 2019

– vs Jordan Griffin – Victoire via décision (unanimité) – UFC sur Fox – 15 décembre 2018

– vs Mike Santiago – Victoire via TKO (grèves) – UFC 225 – 9 juin 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue

15) Sodiq Yusuff (11-1)

La taille: 5’9

Anniversaire: 19 mai 1993

Se bat actuellement avec: UFC

5 derniers combats:

– vs Andre Fili – Victoire via décision (unanimité) – UFC 246 – 18 janvier 2020

– vs Gabriel Benitez – Victoire via TKO (grèves) – UFC 241 – 17 août 2019

– vs. Sheymon Moraes – Victoire par décision (unanimité) – UFC sur ESPN – 30 mars 2019

– vs Suman Mokhtarian – Victoire via TKO (grèves) – UFC Fight Night – 1er décembre 2018

– vs Mike Davis – Victoire par décision (unanimité) – DW Tuesday Night Series – 24 juillet 2018

Prochaine apparition prévue:

– Inconnue