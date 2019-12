Classer le nouveau venu à Busan

Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront dans l'octogone de l'UFC pour la première fois. Pour un athlète, l’UFC samedi sur ESPN + 23 a marqué ce moment spécial de sa carrière.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quel genre de première impression ce combattant a fait sur la plus grande scène du sport depuis la Sajik Arena de Busan, en Corée du Sud.

Omar Morales

Division: Poids léger

Résultat: Omar Morales bat. Dong Hyun Ma par décision unanime (30-27, 30-26, 29-28)

Record: (9-0 MMA, 1-0 UFC)

Qualité: B +

Même lorsque j'émets cette marque, je me demande si je suis un peu sévère. Après tout, être invité à traverser le Pacifique et faire face à un adversaire dans sa propre cour – en particulier dans un environnement aussi turbulent que la Corée du Sud peut être – est une tâche difficile, et Omar Morales a géré Dong Hyun Ma avec une relative facilité. Je suppose que j'attendais juste de voir quelque chose d'un peu plus spécial pendant l'affaire de 15 minutes.

Morales a réussi à se faire démonter au premier tour, ce qui n'est probablement pas une mauvaise idée contre un bagarreur capable comme MA. Il a également montré une grande conscience positionnelle à la bataille de véritables configurations de kimura avant qu'elles ne deviennent trop menaçantes. Mais dans l'ensemble, l'infraction semblait manquer.

Dans le second, la sortie des deux hommes était faible aux pieds. Morales a laissé échapper un grand cri à un moment donné, ce qui semblait indiquer une certaine excitation, mais il n'a jamais vraiment fait monter la température. Similaire dans le troisième, il s'agissait plus de contrôle que d'action. Un moment de mise en évidence a vu un Morales filer haut et fort, mais une fois au sol et au sommet, il n'y avait pas vraiment de poussée pour terminer.

Dans l'ensemble, ce n'était pas un mauvais travail. Cela laissait quelque chose à désirer pour vraiment se démarquer.

