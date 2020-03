Classer le nouveau venu seul à Brasilia

Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront dans l’octogone de l’UFC pour la première fois. Pour un athlète, l’UFC samedi sur ESPN + 28 a marqué ce moment spécial de sa carrière.

Consultez le rapport de recrue de cette semaine pour voir quel genre de première impression il a fait sur la plus grande scène du sport de Ginasio Nilson Nelson à Brasilia, au Brésil.

David Dvorak

Division: Poids mouche

Résultat: David Dvorak bat. Bruno Silva par décision unanime (29-28, 29-28, 29-28)

Record: (18-3 MMA, 1-0 UFC)

Qualité: C +

Après une séquence de 13 victoires et 13 victoires consécutives, David Dvorak s’est dirigé vers Brasilia avec un air de confiance malgré son intervention à court préavis. Cette conviction était évidente quand il est allé travailler contre Bruno Silva lors de leur premier combat de cartes préliminaire.

Dvorak avait l’air calme et calme au cours des premiers échanges et n’a pas permis à la montée d’adrénaline de ses débuts en octogone de l’attirer dans un début sauvage. Au lieu de cela, il a travaillé à l’extérieur et a gardé Silva (10-5-2 MMA, 0-2 UFC) à la fin de son avantage de portée pendant la majeure partie de la première moitié du premier tour. Au milieu de ses cinq premières minutes dans l’octogone, le Tchèque s’était connecté à une multitude de coups de poing, avait trouvé sa gamme avec des coups de pied aux jambes et au corps et avait bourré une paire des tentatives de retrait du Brésilien.

Mais Dvorak a dû traverser une tempête dans la dernière minute de la manche. Il a mangé un énorme coup de pied au visage et a été pris le tapis alors que le Brésilien a fait la première percée sérieuse du combat. Les replays ont montré que le coup de pied avait atterri au ras du sol et avec puissance, mais le contrôle du menton du Tchèque a tenu le coup et il est revenu sans souci au début du deuxième tour.

Dvorak s’est battu sur un pied d’égalité avec Silva tout au long d’un deuxième tour très disputé et a raté de peu avec un genou sautant dans les dernières secondes du cadre alors qu’il accélérait le rythme et montrait qu’il cherchait toujours à ajouter à sa séquence de finition impressionnante.

Alors que Dvorak avait besoin d’un gros troisième tour pour se donner une chance de gagner, le Tchèque a semblé se charger tôt, mais a été immédiatement mis au sol. Impressionnant, il a inversé la position et, après être revenu sur ses pieds, a puni Silva avec des genoux solides contre le corps. Dvorak a continué à pousser le rythme, changeant de position alors qu’il commençait à trouver un foyer pour ses frappes à mi-parcours de la manche. “Undertaker” a exercé une pression sur le reste du tour final dans une tentative désespérée de marquer une arrivée tardive, mais il ne pouvait tout simplement pas décrocher le coup de grâce pour assurer la victoire alors que le combat allait aux tableaux de bord des juges.

Ce solide tour final s’est avéré décisif alors qu’il a remporté la victoire sur les trois tableaux de bord avec des scores de 29-28. Le fait qu’il n’ait pas obtenu l’arrivée a peut-être contribué à sa surprise d’entendre son nom après être allé jusqu’aux tableaux de bord, mais son grain, sa pression constante vers l’avant et sa volonté de tout laisser dans l’octogone devraient lui assurer d’obtenir un autre solide réservation dans son prochain match.

