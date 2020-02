Classer le nouveau venu seul en Nouvelle-Zélande

Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront dans l’octogone de l’UFC pour la première fois. Pour un athlète, l’épreuve UFC de samedi sur ESPN + 26 a marqué ce moment spécial de sa carrière.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quel genre de première impression il a fait sur la plus grande scène du sport depuis la Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande.

* * * * *

Joshua Culibao

Division: Poids léger

Résultat: Jalin Turner bat. Josh Culibao via TKO (sol et livre) – Tour 2, 3:01

Record: (8-1 MMA, 0-1 UFC)

Classe: RÉ-

Culibao, originaire de Sydney, était tout sourire avant sa première apparition à l’UFC, et il a souri vers l’octogone en profitant de ses débuts en octogone.

Mais, malgré ses perspectives ensoleillées, les choses ne se sont pas passées comme «Kuya» le soir du combat car il a été terminé au deuxième tour par Jalin Turner à Auckland.

Combattant une classe de poids supérieure à sa division habituelle des poids plumes, Culibao était physiquement dépassé par le Turner (9-5 MMA, 2-2 UFC), qui détenait des avantages importants en termes de taille, de portée et de poids par rapport à celui de 25 ans. Ces écarts physiques se sont produits tout au long du match, car Turner a utilisé ses avantages à bon escient pour marquer la victoire d’arrêt.

Culibao avait l’air lâche au début en faisant le tour de la cage et en entrant et en sortant pour marquer avec des frappes à bout portant. Mais Turner ressemblait à un homme habitué à opérer une catégorie de poids supérieure à Culibao alors qu’il emmenait le débutant sur le tapis avec une relative facilité avant de se reculer pour permettre au combat de reprendre pied. Culibao a ensuite été repris par Turner, et a dû rester calme pour survivre à un étranglement guillotine monté serré alors qu’il se rendait au tabouret à la fin du tour.

Culibao a eu du mal à pénétrer dans le périmètre de la portée de frappe de Turner lors de la manche 2 alors que “The Tarantula” gardait le débutant à la fin de ses frappes. Puis, un peu plus d’une minute après le début de la ronde, la catastrophe a frappé Culibao alors qu’il semblait soutenir une cheville tordue tout en tournant autour de la partie extérieure de l’octogone. Turner a vu son moment et a sauté, alors qu’il abattait Culibao, a établi la première position et a poivré l’Australien avec des frappes pour marquer la victoire TKO.

Combattant avec un préavis de moins de trois semaines à une catégorie de poids plus élevée que d’habitude, contre un athlète beaucoup plus gros et plus varié, Culibao a eu une bataille difficile depuis le début. Souffrant d’une malheureuse blessure à mi-combat n’a fait qu’empirer les choses alors qu’il a perdu un combat unilatéral par TKO au deuxième tour.

Il est impossible de donner une note positive à Culibao sur la base de ses débuts, mais il est également injuste de le juger uniquement sur la base de cette confrontation, compte tenu de tous les inconvénients auxquels il a été confronté.

Avec un peu de chance, il obtiendra un autre tir, cette fois à sa classe de poids habituelle et avec un camp de combat complet à son actif, et il pourra se faire justice dans un concours plus homogène.

.