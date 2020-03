Classer le seul nouveau venu à Las Vegas

Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront dans l’octogone de l’UFC pour la première fois. Pour un athlète, l’événement UFC 248 de samedi a marqué ce moment spécial de sa carrière.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quel genre de première impression il a fait sur la plus grande scène du sport depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas, NV.

* * * * *

Jamall Emmers

Division: Poids plume

Résultat: Giga Chikadze bat. Jamall Emmers via décision partagée (28-29, 29-28, 29-28)

Record: (17-5 MMA, 0-1 UFC)

Qualité: C

Les débuts de l’octogone des Emmers se sont produits contre un attaquant dangereux de l’ancien as du kickboxing GLORY Chikadze (8-2 MMA, 2-0 UFC), et le débutant a eu un avant-goût de la puissance du Géorgien lorsqu’il a été coupé avec un contre-main droite par Chikadze au début de le premier tour.

Contrairement à l’attitude détendue de Chikadze dans le standup, Emmers semblait un peu méfiant à l’idée d’intervenir et de s’engager, préférant plutôt contourner la périphérie de la cage et rester en dehors de la plage de frappe optimale de son adversaire. L’inconvénient de cela, bien sûr, était qu’il limitait également l’offensive d’Emmers et permettait à son adversaire de se calmer.

Le deuxième tour a vu Emmers augmenter son intensité. Il a cherché à se connecter avec ses coups de pied à longue portée. Contrairement à une grande partie de la manche d’ouverture, il était l’homme poussant le rythme depuis le centre de l’octogone, et un démontage de grande amplitude a montré qu’il avait la capacité de changer de vitesse en un instant quand il est revenu fortement dans une deuxième manche également contestée.

Emmers a mis la pression au tour final, mais ce n’était pas suffisant pour assurer la victoire et il s’est retrouvé du mauvais côté d’un verdict de décision partagée.

C’est toujours un jeu d’équilibre quand on cherche à mélanger la frappe avec la lutte, et malheureusement pour Emmers, il n’a pas tout à fait trouvé l’équilibre et a perdu sur les tableaux de bord.

Après un grand démontage des Emmers au deuxième tour, l’analyste de l’UFC Daniel Cormier a demandé: “Si cela était disponible, pourquoi cela a-t-il pris sept minutes?” C’était une question valable puisque la lutte d’Emmers semblait lui donner un gros avantage chaque fois qu’il choisissait de l’utiliser.

Quelques démontages au bon moment auraient pu faire la différence pour Emmers, qui a fait plus qu’assez pour prouver qu’il est prêt pour ce niveau.

Avec un peu de réglage, et peut-être un peu plus de confiance pour faire confiance à ses démontages, “Pretty Boy” pourrait se retrouver assis avec sa première victoire en octogone la prochaine fois.

.