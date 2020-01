Classer les nouveaux arrivants à Las Vegas

Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront dans l’octogone de l’UFC pour la première fois. Pour deux athlètes, l’événement UFC 246 de samedi a marqué ce moment spécial de leur carrière.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quel genre de première impression ces combattants ont fait sur la plus grande scène du sport depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Aleksa Camur

Division: Poids léger

Résultat: Aleksa Camur bat. Justin Ledet par décision unanime (29-28, 30-27, 30-27)

Record: (6-0 MMA, 1-0 UFC)

Classe: C +

Aleksa Camur est un spécimen absolu d’un être humain, c’est certain. Son pouvoir est évident dans chaque coup qu’il lance, mais c’est aussi là que réside un peu le problème. Face à un attaquant aguerri comme Justin Ledet, Camur a eu du mal à trouver la marque. Avec Camur déterminé à décrocher un gros coup de poing ou un coup de pied, il a avancé avec un abandon imprudent, et cela a clairement pesé sur son niveau d’énergie à mesure que le combat avançait, entraînant quelques mouvements à faible pourcentage.

À son crédit, Camur a continué d’être l’homme qui marchait vers l’avant. Mais contre un adversaire avec un rendement plus élevé, il aurait eu du mal à prendre une décision. Camur a obtenu un retrait tard dans la dernière manche, mais il ne lui restait que quelques secondes à jouer, ne lui permettant pas pleinement de profiter de la position. Un peu plus de cela en cours de route aurait probablement été très utile.

En bref, Camur a des outils physiques clairs, mais il est toujours en chantier. À seulement 24 ans et six combats dans sa carrière professionnelle, c’est à prévoir. La matière première semble être là, mais il aura besoin d’un peu plus d’assaisonnement avant d’être mentionné parmi les prétendants de la division. La sélection des coups et la gestion de l’énergie seront les clés de son développement.

