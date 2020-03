Classer les nouveaux arrivants en Virginie

Les combattants du monde entier rêvent du jour où ils entreront dans l’octogone de l’UFC pour la première fois. Pour sept athlètes, l’UFC samedi sur ESPN + 27 a marqué ce moment spécial de leur carrière.

Consultez le rapport des recrues de cette semaine pour voir quel genre de première impression ils ont fait sur la plus grande scène du sport de Chartway Arena à Norfolk, en Virginie.

* * * * *

Spike Carlyle

Division: Poids plume

Résultat: Spike Carlyle bat. Aalon Cruz via TKO (grèves) – Tour 1, 1,25

Record: (9-1 MMA, 1-0 UFC)

Classe: UNE

Spike Carlyle n’est certainement pas un poids plume MMA moyen, et il nous a donné un aperçu de son potentiel avec une impressionnante finition rapide de son compatriote espoir débutant Aalon Cruz.

“L’Alpha Ginger” a dansé son chemin vers l’octogone et a glissé à travers l’introduction de Bruce Buffer avant de faire exploser Aalon Cruz à une défaite TKO au premier tour dans une performance aussi impressionnante que clinique.

Après que Cruz ait commencé par une succession de coups de pied télémétriques, Carlyle a étourdi Cruz avec un superbe coup de pied gauche bondissant alors qu’il fermait la distance et cherchait à malmener l’homme plus grand et plus maigre à bout portant.

Cruz a cherché à attraper une double jambe, mais le natif de Californie a bourré le retrait et s’est connecté avec un énorme coude derrière l’oreille qui a clairement secoué son adversaire. Une multitude de coudes plus tard, Cruz était sur le tapis avec Carlyle déchargeant un barrage de coups jusqu’à ce que l’arbitre plonge pour l’appeler après seulement 85 secondes.

Dans l’ensemble, c’était extrêmement impressionnant contre un homme qui avait produit une performance en surbrillance dans la série Contender de Dana White pour remporter son contrat avec l’UFC. Carlyle a prouvé qu’il méritait certainement la sienne, puis a montré sa personnalité unique avec une courte interview de Michael Bisping après le combat.

Carlyle ressemble à un homme qui va dans des endroits, et nous pourrons peut-être en savoir plus sur la vitesse et la distance à laquelle il obtiendra sa prochaine mission, ce qui pourrait arriver assez rapidement.

1 2 3 4 5 6… 7.