Claudia Gadelha réagit au retrait de l’UFC 246: «Je voulais toujours le combat parce que je suis une mauvaise pute»

Alors que le combat de l’événement principal de demain entre Conor McGregor et Donald Cerrone se poursuivra comme prévu, l’UFC 246 a reçu un gros coup plus tôt dans la journée lors des pesées officielles (reprise complète ICI) lorsqu’Alexa Grasso a manqué du poids de 5,5 livres pour son affrontement avec les femmes concurrent de paille Claudia Gadelha.

À la suite de la pesée bâclée, la confrontation de Gadelha avec Grasso a été complètement supprimée de la carte de combat de l’UFC 246.

C’est une situation malheureuse pour les deux combattants, mais surtout pour Gadelha. L’ancienne challenger du titre des poids paille avait fait tout son possible dans son camp jusqu’à ce combat et espérait éliminer Grasso pour reprendre pied dans la division des 115 livres. Sans parler du fait que le combattant brésilien était sans doute le plus grand endroit de sa carrière en combattant sur la carte principale d’un événement Conor McGregor PPV.

Gadelha, qui vient de remporter une victoire sur Randa Markos en juillet dernier, a publié le message suivant à ses fans (via Instagram) après avoir appris son retrait de l’UFC 246:

“J’ai travaillé si dur pour cela, et j’étais tellement excité de vous présenter un spectacle demain, mais malheureusement mon combat ne se fera pas parce que mon adversaire a perdu du poids de 5,5 livres”, a écrit Gadelha. “Je voulais toujours le combat parce que je suis une mauvaise chienne, mais la Commission du Nevada n’a pas (permis) que le combat se produise.”

Il est bon de savoir que Gadelha a fait pression pour que le combat reste sur la carte principale de l’UFC 246, mais 5,5 livres, c’est beaucoup de poids à négliger. Grasso n’a tout simplement pas fait son travail et a donné à la Nevada State Athletic Commission (NSAC) une petite marge de manœuvre avec sa décision. Il aurait été agréable de voir les deux poids de paille déchaînés sur l’une des plus grosses cartes de 2020, mais nous devons maintenant attendre de voir ce match à un autre moment.

L’UFC 246 aura lieu le 18 janvier en direct sur ESPN + PPV de l’intérieur de la T-Mobile Arena à Las Vegas, Nevada, avec les anciens champions de l’UFC Anthony Pettis et Holly Holm honorant également la carte principale.

MMAmania.com proposera ce week-end une couverture en direct, coup par coup, de l’ensemble de la carte de combat de l’UFC 246 ce week-end ICI, en commençant par le Fight Pass /ESPN + Matchs «préliminaires» en ligne, qui doivent débuter à 19 heures. ET, puis le solde de sous-carte restant sur ESPN à 20 heures. ET, avant l’heure de début de la carte principale PPV à 22h00. ET sur ESPN +.