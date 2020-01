Claudia Gadelha soulagée de retrouver sa vie passée et ses transitions de carrière

LAS VEGAS – L’année dernière a été une période de transition majeure pour Claudia Gadelha, candidate au poids de la paille à l’UFC.

L’ancienne challenger du titre UFC a fait des changements de vie importants à l’intérieur et à l’extérieur de la cage, tous menant à son combat contre l’UFC 246 samedi contre Alexa Grasso (11-3 MMA, 3-3 UFC).

En termes d’ajustement de carrière, Gadelha (17-4 MMA, 6-4 UFC) a délocalisé du Nevada au New Jersey. Elle s’entraîne désormais sous la direction d’éminents esprits du MMA, Mark Henry et Ricardo Almeida, que Gadelha attribue aux avancées dans toutes les facettes de son jeu.

“(Je reçois) un excellent entraînement stratégique dans le New Jersey”, a déclaré Gadelha au MMA Junkie mardi. «J’ai des entraîneurs incroyables. Mark Henry et Ricardo Almeida ont été de bons ajouts à ma vie. J’en profite. … Je me bats plus intelligemment maintenant.

«J’ai appris tellement de positions et de corriger des erreurs avec Mark Henry. Je me sens bien aussi de me battre avec Alexa aux pieds. »

Gadelha a indiqué qu’elle espère que le résultat final du combat de samedi sera plus satisfaisant que sa précédente sortie. À l’UFC 239 en juillet, Gadelha a battu Randa Markos par décision unanime. Cependant, elle n’était pas satisfaite de sa performance.

“J’ai fait assez pour gagner, mais j’aurais pu faire beaucoup plus”, a déclaré Gadelha. «Ces grandes transitions dans ma vie ont été très difficiles – très difficiles dans ma vie personnelle. Cela affectait ma carrière. Voilà pourquoi je voulais m’installer.

“Maintenant, je suis satisfait de la formation que j’ai. Je suis content de la famille que j’ai au New Jersey. Je sens que je suis maintenant à l’endroit où je devais être pour montrer de bonnes performances dans l’octogone. “

Dans le passé, Gadelha a souligné que les questions personnelles contribuaient à ne pas respecter ses normes personnelles. Alors que l’analyse des téléspectateurs se précipite rapidement pour juger, Gadelha souhaite que les critiques puissent essayer de voir les choses à travers les yeux d’un combattant.

“Je regarde des gars comme Frankie Edgar”, a déclaré Gadelha. «Il termine sa formation et il retourne dans sa famille – sa femme et ses enfants. Eddie Alvarez fait la même chose. Ils retournent chez eux pour être aimés. Je rentre chez moi pour personne. Je suis seule dans le New Jersey, en Amérique. J’ai déménagé ici il y a trois ans tout seul en essayant de comprendre ce qui se passe avec cette chose. C’est sacrément difficile.

“Les gens ne réalisent pas à quel point c’est difficile. C’est une grosse transition, tu sais? Calmez-vous. Permettez-moi de travailler sur des choses sur lesquelles je dois travailler. Je me réveille tous les jours et personne n’a rien à me dire. «Hey Claudia. Vous devez vous entraîner plus. “Non, les gens ne doivent pas me le dire, ou que je dois moins m’entraîner parce que je travaille toujours. Les choses prennent du temps et les gens doivent être patients à ce sujet. »

L’UFC 246 aura lieu samedi au T-Mobile Arena de Las Vegas. La carte principale est diffusée à la carte après les préliminaires sur ESPN et les premiers préliminaires sur UFC Fight Pass / ESPN +.

Découvrez l’interview complète d’avant-combat de MMA Junkie avec Gadelha dans la vidéo ci-dessus.

