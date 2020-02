Claudia Gadelha veut un retour en avril, les yeux rivés sur Esparza et Rodriguez

HOUSTON – Près d’un mois après avoir vu son combat avec Alexa Grasso mis au rebut par les responsables de la commission à l’UFC 246, Claudia Gadelha espère se résoudre à un affrontement dès que possible. Mais elle sait qu’elle devra être patiente.

S’adressant à MMA Junkie alors qu’il était en service de combattant invité à l’UFC 247, l’ancien challenger du titre paille Gadelha a déclaré que la déception de ne pas avoir participé aux combats à Las Vegas le 18 janvier n’a toujours pas disparu.

«Je suis toujours un peu triste, tu sais. Je suis une combattante », a-t-elle expliqué. “Mais maintenant, j’attends juste que l’UFC voie la suite. En essayant d’aller de l’avant, je ne peux pas faire grand-chose pour ce qui s’est passé, alors j’attends maintenant de voir ce qui va se passer.

Son combat sabordé avec Alexa Grasso est survenu lorsque les responsables de la commission ont jugé que la différence de poids entre la paire était trop grande après que Grasso n’a pas réussi à faire du poids pour leur match de poids de paille. Gadelha a fait du poids avec une demi-livre à revendre, à 115,5 livres, mais Grasso est arrivé plus tard dans la session et pesait 121,5. Gadelha a accepté le combat malgré tout, mais la commission a nix le contexte en raison de la disparité de poids de six livres.

“Claudinha” a dit que tout le problème aurait pu être évité si Grasso ou son camp lui avaient tendu la main quand ils ont réalisé qu’elle avait des problèmes avec sa coupure, mais la Brésilienne n’a pas reçu d’appel et s’est seulement rendu compte que Grasso était en difficulté. quand elle a atteint l’échelle plus tard dans la matinée.

«Le tout était la commission, non?», Se souvient-elle. «Parce que dans la division des pailles, nous ne pouvions pas peser plus de trois livres les uns des autres. Si elle avait communiqué avec nous la veille, ou même le matin de (les pesées), avant même que nous ayons sauté sur la balance, j’aurais juste bu un verre ou quelque chose et nous aurions eu le même poids. C’était là ma frustration, car nous ne pouvions pas y arriver. Mais je ne pense pas qu’elle voulait se battre. Je pense qu’elle ne se sentait pas bien et qu’elle ne voulait pas se battre, alors j’espère que si cela se reproduit avec un autre combattant, ils communiquent et trouvent un moyen d’essayer de faire en sorte que le combat se produise. “

Grasso a depuis contacté Gadelha et a dit au Brésilien qu’elle avait des inquiétudes concernant sa propre santé, tandis que l’UFC a pris soin de réserver immédiatement Gadelha pour s’assurer qu’elle reste également en bonne santé à l’avenir. Gadelha dit qu’elle aimerait revenir plus vite, mais elle est heureuse d’être guidée par l’UFC.

«Le lendemain matin, j’étais à (l’UFC Performance Institute) pour faire tous les tests pour voir si j’étais en assez bonne santé pour reprendre du poids dans quelques semaines. Pi. était bien avec tout, mais l’UFC – Dana et les entremetteurs – veulent que j’attende un peu plus. Alors ils ont pris soin de moi, ils m’ont payé, j’ai une excellente relation avec l’UFC et maintenant j’attends juste de voir ce qu’ils veulent que je fasse. Bien sûr, je voulais me battre dans les prochaines semaines, tu sais? Mais ils ont décidé (et) je suis avec eux, tu sais. “

L’UFC devrait se diriger vers la patrie de Gadelha en mai pour l’UFC 250 à Sao Paulo, mais malgré l’attrait de participer à un paiement à la carte UFC dans son pays d’origine, Gadelha a admis qu’elle préférait retourner dans la cage avant cette date. .

«Je voulais me battre avant (à l’époque)», a-t-elle déclaré. «Mai semble si long. Je suis dans la meilleure forme de ma vie en ce moment et je garde mon corps en forme, je m’entraîne toujours tous les jours. J’ai l’impression que rien ne s’est passé, parce que je ne me suis pas battu. Je m’entraîne toujours dur, je ne suis pas parti en vacances ou quoi que ce soit. J’avais l’intention d’aller voir ma famille, mais je suis de retour au gymnase pour m’entraîner tous les jours et j’attends de voir la suite. Je voudrais probablement me battre en avril. Mai semble trop loin, mais si l’UFC veut que je me batte au Brésil, j’irai. »

Peu importe où et quand elle se battra ensuite, Gadelha sait à qui elle aimerait faire face lorsqu’elle retournera finalement à l’action, avec une paire de prétendants au poids de la paille tous les deux sur son radar.

“Le combat que je voulais vraiment à nouveau était Carla Esparza”, a-t-elle déclaré. «Je pense que nous devrions le refaire, surtout maintenant que j’ai un entraînement incroyable et je sens que j’ai amené mon jeu au niveau supérieur. J’ai l’impression que Carla et moi devrions nous battre à nouveau, mais je ne sais pas si l’UFC veut le combat, je ne sais pas si elle veut le combat.

“L’autre nom auquel nous pensons est Marina Rodriguez – la fille qui vient de combattre (Cynthia) Calvillo. Nous avons essayé de la contacter pour voir si elle était prête à se battre, mais elle a ensuite dit qu’elle avait besoin de temps pour s’entraîner à la lutte et des choses comme ça. Donc, ces deux noms sont dans mon esprit en ce moment et nous attendons de voir si ça va arriver. “

