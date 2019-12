Claudio Silva se demande s'il doit attaquer Conor McGregor pour attirer l'attention

Le poids welter brésilien Claudio Silva est invaincu en cinq matches à l'UFC, dont une victoire sur Leon Edwards et un trio de soumissions. Mais il se demande s'il doit commencer à faire des choses en dehors de l'Octogone pour obtenir l'attention qu'il juge méritée.

«Hannibal» est revenu d'une mise à pied de 61 mois entre 2014 et 2018 pour soumettre Nordine Taleb, Danny Roberts et Cole Williams dans l'Octogone. Il espérait que la promotion lui donnerait un adversaire de premier rang à l'UFC Brasilia, un spectacle Fight Night prévu le 14 mars au Brésil, ou une semaine plus tard à l'UFC Londres.

Silva attend toujours.

"Je vois beaucoup de gens se faire signer et réserver pour se battre à Brasilia, mais l'UFC ne sait toujours pas ce qui m'attend", a-t-il déclaré à MMA Fighting. "Rien contre ces combattants, mais je suis 5-0 à l'UFC et je mérite plus d'attention."

Silva n'a pas perdu depuis ses débuts professionnels en MMA en 2007, remportant 14 matchs de suite. Visant à affronter un adversaire parmi les 15 premiers lors de son prochain combat, le poids welter de 37 ans est suffisamment frustré pour envisager des moyens inhabituels d'attirer l'attention.

"Si je bat tout le monde et que je n’obtiens toujours pas de classement, je poursuivrai Conor McGregor en Irlande et le laisserai inconscient au milieu de la rue, car il est la machine à tapoter", a déclaré Silva. «C'est l'un de mes plans, mais je suis sûr que je serais expulsé de l'organisation si je fais cela. C’est du gangster. Je pense que je serais arrêté. McGregor irait au poste de police et porterait plainte contre moi. »

Silva est tellement "dégoûté" du classement officiel de l'UFC qu'il ne le regarde même plus. Par conséquent, il mentionne des noms comme Matt Brown – qui vient de remporter une victoire sur Ben Saunders à l'UFC 245 – et Carlos Condit comme combattants qu'il aimerait affronter ensuite; aucun des deux n'est actuellement classé parmi les 15 meilleurs poids welters.

"Regardez mes victoires, regardez les gars que j'ai battus", a déclaré Silva. «Si je ne me bats pas à Brasilia, je leur ai déjà dit de me mettre sur la carte de Londres. Je veux être l'événement principal à Londres. J'ai battu Leon Edwards. Il a un nom plus grand, mais je l'ai battu. Je veux un adversaire classé, mais ils ne m'en donnent pas un.

«Comment vais-je (être dans) le top 15 si les combattants classés ont peur de me combattre? L'UFC devrait les forcer à me combattre. Imaginez que l'UFC m'offre un combat avec Nordine Taleb après une mise à pied de quatre ans et que je dise non parce qu'il était trop dur? J'y suis allé et je l'ai battu. Facile.

«Leurs gars sont tous des wussies. Mon record, mon histoire de vie les effraie, ou peut-être mes performances, ou mon surnom. Ils ont peur. Tout le monde parle comme des gangsters, mais quand un vrai gangster arrive, ils s'enfuient. »

Silva se demande encore plus pourquoi il n'est pas en rotation lourde étant donné qu'il parle à la fois portugais et anglais et est 3-0 avec trois soumissions depuis son retour d'une série de blessures.

"Quand un lutteur américain abat quelqu'un, le met à terre et le bat et termine un combat, ils disent que la lutte est la grosse affaire", a déclaré Silva. «Quand je fais ça, ils disent que c'est ennuyeux. Je me bats pour gagner. Prenez-vous vers le bas, le coude au visage, soutenez-vous et étouffez-vous.

«Je suis un combattant, je suis là pour être efficace. Je ne suis pas ici pour un spectacle. Beaucoup de gars se contentent de faire un show et de perdre, et se tapotent le dos avec, "Vous avez perdu de façon spectaculaire." F *** you! "Je me bats pour gagner. Tu veux un spectacle? Allez au Moulin Rouge ou au Cirque du Soleil. C'est un combat. "