CM Punk dit qu’il n’est pas intéressé par le combat contre Logan Paul MMA

L’ancien poids welter de l’UFC et superstar de la WWE CM Punk dit qu’il n’est pas intéressé par un match de MMA contre YouTuber Logan Paul.

Paul a perdu une décision controversée partagée pour rivaliser avec KSI lors d’un match de boxe en novembre et peu de temps après ce combat, il a appelé CM Punk pour un match potentiel de MMA entre deux grands noms avec une expérience minimale en arts martiaux mixtes.

S’adressant à TMZ Sports avant le WWE Royal Rumble, on a demandé à CM Punk s’il était intéressé à combattre Paul à l’intérieur de la cage. Le natif de Chicago dit que ce n’est pas du tout un combat qui l’intéresse.

“Non”, a déclaré Punk catégoriquement lorsqu’on lui a demandé s’il allait combattre Paul en MMA.

Lorsque le journaliste de TMZ a suggéré à CM Punk qu’un match de MMA contre Paul pourrait être un combat potentiel pour les deux hommes, la star de la lutte professionnelle de longue date a déclaré qu’il avait une opinion différente sur ce qu’est un combat d’argent.

“Ma définition du gros argent et de la définition de tout le monde de tout le monde est complètement différente”, a déclaré Punk.

CM Punk a combattu deux fois à l’UFC, perdant par soumission à Mickey Gall lors de ses débuts en MMA à l’UFC 203, puis perdant une décision unanime face à Mike Jackson à l’UFC 225. Ses performances à l’intérieur de l’Octogone ont été examinées par des observateurs, qui croient que ce n’était qu’un coup de publicité que CM Punk a même eu la chance de combattre à l’intérieur de l’Octogone.

Quant à Paul, il n’a aucune expérience de MMA à proprement parler, mais il a le match de boxe professionnelle avec KSI et il a également une expérience de lutte de ses plus jeunes jours. Paul semble être intéressé par la compétition dans les arts martiaux mixtes à un moment donné, mais avec Punk, il ne semble plus être une option, il est difficile de dire qui il combattrait.

Voulez-vous voir CM Punk se battre contre Logan Paul en MMA?